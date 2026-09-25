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Gördes'te hasat sırasında makineye kapılan 66 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Manisa'nın Gördes ilçesinde silajlık mısır hasadı sırasında ekin biçme makinesine kapılan 66 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; sürücü savcılığa sevk edildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gördes'te hasat sırasında makineye kapılan 66 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

olayın gelişimi:

Manisa'nın Gördes ilçesi Evciler Mahallesi Aşağı Ada mevkiinde, silajlık mısır tarlasındaki hasat çalışması sırasında iş kazası meydana geldi. Tarlanın sahibi Hüseyin Aslan'a ait alanda, traktörüne taktığı ekin biçme makinesiyle çalışan F.S., tarlaya giren Ayşe Aslan (66)'ı fark edemedi. İddiaya göre Ayşe Aslan, mısır koparmak amacıyla tarlaya girince ayağı ve kolu biçme mekanizmasına kaptırıldı.

ilk müdahale ve sevk süreçleri:

Çevredeki vatandaşların yardımıyla ağır yaralı olarak önce Gördes Devlet Hastanesi'ne getirilen Aslan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından daha ileri tetkik ve tedavi amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevk sırasında fenalaşma yaşanması üzerine ambulans rotası Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi olarak değiştirildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Aslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

soruşturma ve yasal süreç:

Olayın ardından traktör sürücüsü F.S., ifadesi alınmak üzere savcılığa sevk edildi. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre olayın ayrıntılarının savcılık ve ilgili kurumların yürüttüğü inceleme sonucu netlik kazanacağı kaydedildi.

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDE SİLAJLIK MISIR TARLASINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA 66 YAŞINDAKİ AYŞE...

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDE SİLAJLIK MISIR TARLASINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA 66 YAŞINDAKİ AYŞE ASLAN, AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. OLAYLA İLGİLİ TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ F.S. İFADESİ ALINMAK ÜZERE SAVCILIĞA SEVK EDİLİRKEN, KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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