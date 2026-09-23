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Çiftlikte kaynak yapan usta hayatını kaybetti

Bolvadin'de bir çiftliğe makine kaynak işi için giden 64 yaşındaki Mustafa Atay, yerde hareketsiz bulunarak yaşamını yitirdi; savcılık soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Çiftlikte kaynak yapan usta hayatını kaybetti

Çiftlikte kaynak yapan usta hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde makine kaynak işi için çiftliğe giden bir usta, yerde hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden kişinin 64 yaşındaki Mustafa Atay olduğu belirtildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Yakup Şevki Paşa Mahallesi'ndeki Y.Ö.'ye ait çiftliğe makine kaynak işlerini yapmak üzere giden Atay, bir süre sonra çiftlik sahibi tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Çiftlik sahibinin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbarın ardından olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ön incelemesi sonucunda Mustafa Atay'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İşlemler ve soruşturma:

Atay'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolvadin Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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