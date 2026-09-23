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Sivrihisar yolunda kafa kafaya çarpışma: bir kişi ağır yaralandı

Dumluca–Süleymaniye yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı; Hatice D. ağır yaralı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sivrihisar yolunda kafa kafaya çarpışma: bir kişi ağır yaralandı

Kaza yer ve koşulları:

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, Dumluca Mahallesi ile Beylikova ilçesinin Süleymaniye Mahallesi arasındaki Dazlakgıran mevkiinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan birini Musa D., diğerini ise Erol D. kullandığı belirtildi.

Olayın nasıl meydana geldiğine dair detaylı bir bilgi paylaşılmamakla birlikte, kaza sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve olay yerinde ilk inceleme başlatıldı.

Yaralıların durumu:

Kazada sürücülerden Erol D. hafif yaralanırken, diğer araçta bulunan Hatice D. ağır yaralandı. Yapılan ilk tespitlere göre Hatice D.'nin kolunda ciddi kırıklar olduğu bildirildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hatice D., ileri tetkik ve tedavi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan Erol D. ise Beylikova Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Soruşturma ve takip:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, kaza nedeninin belirlenmesi için tanık ifadeleri ve bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarının inceleneceğini açıkladı.

Kamu güvenliği ve trafik akışının sağlanması için kaza bölgesinde gerekli tedbirlerin alındığı ve trafiğin kontrollü şekilde yönlendirildiği bildirildi.

ESKİŞEHİR&#039;İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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