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Çubuk'ta park halindeki araçta iki kişinin cansız bedeni bulundu

Çubuk'ta Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde park halindeki 06 FU 7548 plakalı araçta iki kişi ölü bulundu; polis ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:38

GÜNCELLEME: 23 Eylül 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çubuk'ta park halindeki araçta iki kişinin cansız bedeni bulundu

olayın öğrenilmesi ve ilk müdahale:

Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bir süredir park halinde bulunan 06 FU 7548 plakalı araçta, çevredeki vatandaşlar tarafından hareketsiz iki kişi görüldü. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, araçta bulunan iki kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemeler, ekiplerin bulguları ve karşılaşılan durum hakkında yetkililere ilk bilgiler verdi.

soruşturma ve beklenen adımlar:

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Resmi açıklamalarda ve adli işlemlerde ilerleme sağlandıkça yeni bilgiler paylaşılacak.

ANKARA&#039;NIN ÇUBUK İLÇESİNDE 2 KİŞİ, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÖLÜ BULUNDU.

ANKARA'NIN ÇUBUK İLÇESİNDE 2 KİŞİ, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÖLÜ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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