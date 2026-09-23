Çubuk'ta park halindeki araçta iki kişinin cansız bedeni bulundu

olayın öğrenilmesi ve ilk müdahale:

Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bir süredir park halinde bulunan 06 FU 7548 plakalı araçta, çevredeki vatandaşlar tarafından hareketsiz iki kişi görüldü. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, araçta bulunan iki kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemeler, ekiplerin bulguları ve karşılaşılan durum hakkında yetkililere ilk bilgiler verdi.

soruşturma ve beklenen adımlar:

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve konuyla ilgili soruşturma sürüyor. Resmi açıklamalarda ve adli işlemlerde ilerleme sağlandıkça yeni bilgiler paylaşılacak.

ANKARA'NIN ÇUBUK İLÇESİNDE 2 KİŞİ, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÖLÜ BULUNDU.