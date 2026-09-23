Sedat Savtak: senaryoda yazılanı oyunculukla yansıttım

Savcılık ifadesi:

Silivri Adliyesi'ne gelerek savcıya ifade veren oyuncu Sedat Savtak, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Kazım Kaşifoğlu rolüyle ilgili yürütülen soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu. Savtak, ifadesinde üzerine düşeni yaptığını, görüşmenin içeriğinin savcıyla sınırlı kalacağını söyledi.

Rolün hazırlanışı ve sözleşme usulü:

Savtak, dizideki rollerin başlangıç aşamasında prodüksiyonla paylaşılan kısıtlı bilgiler ışığında alındığını vurgulayarak, "Sözleşme yaptığımız aşamada rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgiler almayız. Bunlar tamamen senaryo ile beraber gelişecek ve halkın izleyişi ile yazılacak" dedi. Oyuncu, Kurtlar Vadisi Pusu'ya yaklaşımını "tüm yüreğimle" canlandırdığını ve ekip arkadaşlarıyla birlikte en iyi performansı vermeye çalıştıklarını belirtti.

FETÖ ve illegal yapı iddiaları hakkında açıklama:

Savtak, soruşturma kapsamında kendisinden beklendiği bilgileri verdiğini aktardı ve FÖTÖ veya illegal bir yapı bağlantısı hakkında gözlemi olmadığını ifade etti. "Senaryoda ne yazıyorsa nasıl aktarmam gerekiyorsa ben de oyunculuğumla değerlendirdim" diyen oyuncu, dizide halka sunulan malzemenin genellikle hayal ürünü ve senaryo çerçevesinde şekillendiğini söyledi.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, o dönemde dizide rol alan oyuncular bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Sedat Savtak, savcının yönelttiği sorulara cevap verdiğini ve görüşmenin mahiyetinin kendisiyle savcı arasında kalacağını belirtti.

Oyuncı Sedat Savtak: "Senaryoda ne yazıyorsa nasıl aktarmam gerekiyorsa oyunculuğumla değerlendirdim"