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Gümüşhane'de 15 günde huzur için geniş çaplı denetim

İl Emniyet ekipleri 15 günde 10 bin 282 kişiyi, 9 bin 398 aracı sorguladı; silah, uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirildi, 5 aranan yakalandı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gümüşhane'de 15 günde huzur için geniş çaplı denetim

Denetimlerin genel bilançosu

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması ve suçların önlenmesine yönelik olarak son 15 günde yoğun denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde toplam 10 bin 282 şahıs ve 9 bin 398 araç sorgulandı. Operasyonlarda hem rutin hem de şok ve planlı uygulamalar yapılarak, vatandaş güvenliği ön planda tutuldu.

Ekipler ayrıca park ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarını 760, metruk binaları 128, iş yerlerini ise 141 kez kontrol etti. Bu çalışmalar sırasında gelen ihbarlara da müdahale edildi; toplam 407 trafik ve 225 asayiş ihbarı değerlendirildi.

ele geçirilen malzemeler ve miktarları:

Aramalarda çok sayıda suç unsuruna rastlandı. Ele geçirilenler arasında 2 tabanca, 10 fişek, 1,59 gram sentetik kannabinoid, 10 litre etil alkol, 30 bin 400 boş makaron, 2 bin 160 dolu makaron, 3 bin 600 gram nargile tütünü ve 3 bin gram açık tütün yer aldı. Bu bulgular, kaçak tütün ve uyuşturucu ile mücadelenin denetimlerin merkezinde olduğunu gösterdi.

yasal işlemler, idari para cezaları ve yakalamalar:

Sokakta alkol tüketerek çevreyi rahatsız eden 11 kişiye toplam 23 bin 288 TL, alkollü araç kullanan 15 sürücüye ise toplam 433 bin 438 TL idari para cezası uygulandı. Kesici alet taşıdığı belirlenen 3 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalar sonucunda farklı suçlardan kesinleşmiş toplam 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan 5 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi; ayrıca kayıp olarak aranan 1 kişi bulundu. Sanal devriye faaliyetlerinde ise suç içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 50 sosyal medya hesabı ve internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı alındı.

Yetkililer, denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirterek vatandaşların huzurunu korumaya yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

GÜMÜŞHANE&#039;DE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE SON 15 GÜNDE KENTTE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 10...

GÜMÜŞHANE'DE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE SON 15 GÜNDE KENTTE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 10 BİN 282 ŞAHIS İLE 9 BİN 398 ARAÇ SORGULANIRKEN, ÇOK SAYIDA SİLAH, UYUŞTURUCU MADDE VE KAÇAK TÜTÜN MAMULÜ ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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