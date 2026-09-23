Eskişehir’de kız kavgası sonucu ağır yaralanan gencin davası devam ediyor

Olayın gelişimi:

Olay, 17 Şubat tarihinde Eskişehir Emek Mahallesi Dicle Nehri Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre gençler arasında bir kız meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 17 yaşındaki Ş.Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Polis ekipleri olay sonrası üç kişiyi gözaltına aldı. Mehmet G. (20) ile adli vakaya karışan çocuklar Berkay G. (17) ve Ferdi K. (17) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcının mütalaası:

Eskişehir Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların birlikte hareket ederek öldürme kastıyla hareket ettiklerini belirterek, Berkay G. ve Ferdi K. hakkında TCK 82/1-e ve 35. maddeleri uyarınca, indirim hükümleri göz önünde bulundurularak "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuklu sanık Mehmet G. hakkında da TCK 82/1-e, 35/1 ve 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılma ile tutuklulukta geçirilen sürelerin mahsubu talep edildi. Mahkeme mütalaayı dikkate alarak, tutuklu bulunan Mehmet G.'nin duruşma arası tahliyesine karar verdi.

Sanığın savunması ve duruşma planı:

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Mehmet G. suçlamaları reddetti ve pişman olduğunu belirtti. Sanık, delici veya kesici alet kullanmadığını ifade ederek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, savcı mütalaasına karşı savunmaların hazırlanması için sanık ve müdafilerine ek süre verdi ve duruşmayı 11 Aralık tarihine erteledi.

ESKİŞEHİR'DE KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN ÇIKAN KAVGADA 17 YAŞINDAKİ GENCİN BIÇAKLA AĞIR YARALANMASINA İLİŞKİN GÖRÜLEN DAVADA CUMHURİYET SAVCISI MÜTALAASINI AÇIKLADI. SAVCI; 1'İ YETİŞKİN, 2'Sİ ADLİ VAKAYA KARIŞAN ÇOCUK (ASÇ) OLMAK ÜZERE 3 SANIĞIN "ÇOCUĞA KARŞI KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ.