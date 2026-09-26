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Çitler Mahallesi'nde saman balyası yangını traktör ve römorku kullanılamaz bıraktı

Çitler Mahallesi'nde çıkan saman balyası yangınında traktör ve römork kullanılamaz hale geldi; itfaiye ve Orman İşletme ekipleri yangına müdahale etti.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çitler Mahallesi'nde saman balyası yangını traktör ve römorku kullanılamaz bıraktı

yangının çıkışı ve müdahale:

Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Çitler Mahallesi sınırlarında, evlere ve samanlıklara yakın bir alanda bulunan saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Alevler kısa sürede büyüyerek çevrede endişeye yol açtı.

Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler, çevredeki konutlar ve samanlıklara sıçramadan kontrol altına alındı.

hasar ve soruşturma:

Yangında çok sayıda saman balyası zarar görürken, alanda bulunan traktör ve römork kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde hasar tespit çalışmaları yapıldı; yetkililer yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle daha büyük bir felaketin önlendiği belirtilirken, yetkililer çevre sakinlerini benzer risklere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

BOLU’DA SAMAN BALYALARININ BULUNDUĞU ALANDA ÇIKAN YANGINDA TRAKTÖR VE RÖMORKU KULLANILAMAZ HALE...

BOLU’DA SAMAN BALYALARININ BULUNDUĞU ALANDA ÇIKAN YANGINDA TRAKTÖR VE RÖMORKU KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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