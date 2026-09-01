cizre’de 2026-2027 eğitim yılı hazırlıkları ve öncelikler belirlendi

Cizre'de 2026-2027 eğitim yılı sene başı değerlendirme toplantısı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Başı Değerlendirme Toplantısı, ilçedeki tüm okul ve kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda yeni dönemin öncelikleri, vizyon projeleri ve uygulanacak mevzuat düzenlemeleri kapsamlı biçimde ele alındı.

eğitim vizyonu ve hedefler:

Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan İke, yeni dönemde eğitim felsefesinin merkezine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni aldıklarını belirtti. İke, 'Temel gayemiz, bilmek ile olmak arasındaki mesafeyi kapatarak hem millî ve manevi değerlerine bağlı hem de geleceğin yetkinlikleriyle mücehhez erdemli nesiller yetiştirmektir' ifadelerini kullandı. Vizyon çerçevesinde öğretim programlarının niteliğinin artırılması, öğrenci merkezli yaklaşımların yaygınlaştırılması ve eğitimde saha uygulamalarının güçlendirilmesi ön plana çıktı.

mevzuat, personel ve altyapı kararları:

Toplantının ana gündem maddesini, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler Genelgesi oluşturdu. Şube Müdürü Sabri Salgut sunumunda; öğretmenlerin mesleki itibarının korunması, millî ve kültürel değerlerin aktarımı ile yetkin nesillerin yetiştirilmesi hedeflerine dikkat çekti. Ayrıca okulların fiziki şartları ve donanımsal eksiklikleri detaylı şekilde analiz edilerek kısa sürede giderilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda, öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif gelişimini destekleyecek proje önerileri de gündeme geldi. Görüş alışverişi ve istişarelerin ardından toplantı, yeni eğitim-öğretim yılı için karşılıklı temennilerle sona erdi.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ ŞAHAN İKE BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.