Emirdağ’da yaz Kur'an kursu şampiyonlarına ödül töreni

Emirdağ Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Camiler Arası Yaz Kur'an Kursları Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler için Müftülük binasında bir ödül töreni düzenlendi.

ödül töreni ve sunum:

Emirdağ İlçe Müftüsü Cihan Eker törene katılarak öğrencilere ödüllerini takdim etti. Ödüllerini alan öğrenciler törende büyük mutluluk yaşadı ve sevindiklerini ifade etti.

yarışma kategorileri ve ödüller:

Yarışma ilkokul ve ortaokul kategorilerinde yapıldı; bu kategorilerde birinci olan öğrencilere bisiklet hediye edildi. Diğer dereceye giren öğrencilere ise para ödülleri verildi.

Cihan Eker dereceye giren öğrencileri tebrik etti ve başarılar diledi.

EMİRDAĞ’DA ‘CAMİLER ARASI BİLGİ YARIŞMASI’NDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ