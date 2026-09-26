Türk dünyasına çağrı: Kıbrıs Türk halkının hakları artık tanınmalı

New York'taki TDT toplantısında çağrı:

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul çalışmaları kapsamında düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu. Ertuğruloğlu, konuşmasına Hazar Denizi'ndeki tatbikatta şehit olan Kazakistan askerleri için başsağlığı dileklerini ileterek başladı ve "Kazak kardeşlerime taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargo ve izolasyonların gençleri, sporcuları, sanatçıları ve akademisyenleri uluslararası etkinliklerden dışladığını vurguladı ve bu uygulamaların sonlandırılmasında Türk devletlerinin dayanışmasının önemine dikkat çekti.

TDT ile entegrasyon ve katılımlar:

Bakan Ertuğruloğlu, KKTC'nin Kasım 2022'de Semerkant Zirvesi'nde gözlemci üye olarak TDT'ye katıldığını hatırlattı. Ertuğruloğlu, TÜRKPA, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, TÜRKSOY, Türk-Ay, Aksakallar Konseyi ve Türk Akademisi gibi işbirliği kuruluşlarıyla aktif bütünleşme sürecinin sürdüğünü belirtti.

KKTC'nin Aksakallar Konseyi toplantılarına düzenli katılım sağladığına işaret eden Ertuğruloğlu, Mayıs 2025'te tüm üye devletlerin katılımıyla Konseyin 17. Toplantısına ev sahipliği yapıldığını hatırlattı. Ayrıca, Ekim 2025'te Taşkent'te gerçekleştirilen Türk Üniversiteler Birliği Genel Kurulu'nda KKTC'deki 7 üniversitenin üyelik başvurularının kabul edildiğini ve 4 üniversitenin daha üyelik sürecinin tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

Ertuğruloğlu, KKTC'nin Türk Akademisi faaliyetlerine de düzenli katıldığını ve Ekim 2026'da Lefkoşa'da "Türk Dünyası Ekonomileri Raporu 2025" başlıklı etkinliğe ev sahipliği yapma planının bulunduğunu söyledi.

Dayanışma çağrısı ve iki devlet vurgusu:

Bakan, TDT üyesi devletlerin KKTC'nin teşkilat içindeki rolünün güçlendirilmesi ve uluslararası alandaki yerinin desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Ertuğruloğlu, "Kıbrıs Türk halkının haklı davasını ilerletme yönündeki çabalarımız açısından TDT üyesi devletlerin dayanışması hayati önem taşımaktadır" ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk tarafının 2021 yılında federasyon modeline ilişkin mutabakatını resmen geri çektiğini hatırlatan Ertuğruloğlu, iki mevcut devlet arasında egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde yeni bir müzakere zemini oluşturulmasını savunduklarını belirtti. Bakan, "Biz, Kıbrıs Türk tarafı olarak, iki ayrı devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde inşa edilecek bir çözüme bağlılığımızı sürdürüyoruz" dedi ve uluslararası topluma Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını tanıma çağrısını yineledi.

Ertuğruloğlu, ekonomik ve ticari işbirliğinden kültür, eğitim ve turizme kadar her alanda Türk devletleriyle işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti ve Türkiye'nin KKTC'ye verdiği desteği vurguladı.

Bakan ayrıca, 30 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek TDT 13. Zirvesi hazırlıklarına değinerek, TDT Genel Sekreteri ve üye ülkelerin dışişleri bakanlarını KKTC'ye davet etti: "Türk Devletleri Teşkilatı tarafından KKTC'de düzenlenecek bir etkinlikte sizleri ağırlamaktan büyük onur duyacağız."

KKTC DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) 81. GENEL KURUL ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NEW YORK’TA DÜZENLENEN TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) GAYRİRESMİ DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI’NDA KONUŞTU.