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Kritik su seviyeleri Bangkok'u felç etti: 50 ilçe afet bölgesinde

Bangkok'ta 48 saattir süren yoğun yağışlar Chao Phraya ve bağlantı kanallarını taşırdı; 50 ilçe afet bölgesi ilan edilerek halk uyarıldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:01

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kritik su seviyeleri Bangkok'u felç etti: 50 ilçe afet bölgesinde

Kritik su seviyeleri Bangkok'u felç etti

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta perşembe öğleden sonra başlayan ve 48 saati aşkın süredir aralıksız devam eden yağışlar, kent merkezinin büyük bölümlerinde taşkınlara yol açtı. Başkentteki Chao Phraya Nehri ile bağlantılı kanalların taşması sonucu su seviyeleri kritik düzeylere yükseldi; çok sayıda araç ve motosiklet sular altında kaldı, halk otobüsleri ve taksiler trafikte terk edildi.

Vali Chadchart'ın uyarısı:

Bangkok Büyükşehir Valisi Chadchart Sittipunt, özellikle şehrin doğu kesimlerinin selden daha ağır etkilendiğini belirtti. Chadchart, kanal ve dere yataklarının dolduğunu, yağışların sürmesi halinde riskin devam edeceğini vurguladı ve kanal yakınlarında yaşayan vatandaşlara eşyalarını yüksek yerlere taşıma ve araçlarını güvenli bölgelere çekme çağrısı yaptı. Kentin 50 ilçesinin tamamı resmi olarak afet bölgesi ilan edildi.

Halka gönderilen acil uyarılar:

Tayland Afet Önleme ve Azaltma Dairesi (DDPM) bugünkü yerel saatle 09.22'de Cell Broadcast sistemi üzerinden Bangkok sakinlerinin cep telefonlarına acil sel uyarısı gönderdi. Mesajda kanallarda su seviyesinin kritik olduğu, yükselmeye devam ettiği, özellikle alçak ve kıyı bölgelerde yaşayanların eşyalarını ve değerli varlıklarını yüksek yerlere almaları, trafiğe çıkmamaları ve seyahat planlarını kontrol etmeleri istendi. Yardım ihtiyacı halinde ilgili bölge idaresiyle iletişime geçilmesi bildirildi.

Tayland genelindeki etkiler ve risk altındaki bölgeler:

Yetkililer, ülke genelinde ağır yağışların etkisini sürdürdüğünü; şu ana kadar 21 eyalet, 93 ilçe ve 1.425 köyde sel ve su baskınlarının görüldüğünü, toplam 84 binden fazla kişinin etkilendiğini açıkladı. Suphan Buri, Chachoengsao ve Sa Kaeo eyaletlerinde bazı bölgelerde su seviyeleri kritik düzeyde seyrediyor. Bangkok'ta bazı ana yollar halen su altında bulunuyor.

Tayland Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sisteminin ve güneybatı musonunun güçlenmesine bağlı olarak şiddetli yağışların Pazar gününe kadar devam etmesinin beklendiğini belirtti. Bu şartların ani sel, ormanlardan gelen yüzey akışı, heyelan ve nehir taşkınları riskini artırdığı uyarısı yapıldı.

Yetkililer vatandaşlara resmi duyuruları yakından takip etmeleri, riskli bölgelerden uzak durmaları ve tahliye talimatı verilmesi halinde vakit kaybetmeden güvenli bölgelere geçmeleri çağrısında bulundu. Acil yardım ve tahliye ihtiyaçlarında ilgili yerel birimlerle irtibat kurulması önem taşıyor.

TAYLAND&#039;IN BAŞKENTİ BANGKOK&#039;TA 48 SAATİ AŞKIN SÜREDİR ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI...

TAYLAND'IN BAŞKENTİ BANGKOK'TA 48 SAATİ AŞKIN SÜREDİR ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SEL NEDENİYLE 50 İLÇENİN TAMAMI AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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