Çocuklara tasarruf mesajı: Yunusemre resim yarışması başvuruları uzatıldı

Yarışma süresi uzatıldı:

Yunusemre Belediyesi'nin "Tasarrufla Geleceği Renklendir" temalı ödüllü resim yarışmasına gösterilen yoğun ilgi üzerine başvuru süresi uzatıldı. Etkinlik, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında çocuk ve gençlerde tasarruf bilincini geliştirmek ve çevre duyarlılığını artırmak amacıyla düzenleniyor.

Başvuru süresi, daha önce 9 Ekim Cuma olarak belirlenmişken, gelen talepler doğrultusunda son başvuru tarihi 14 Ekim Çarşamba günü mesai bitimine kadar çekildi.

Katılım ve başvuru koşulları:

Yarışmaya Yunusemre ilçesinde eğitim gören veya ikamet eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyenlerin başvuru formu ile veli izin formunu doldurarak eserlerini Yunusemre Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

Eserlerin teslimi için son tarih 23 Ekim Cuma olarak belirlendi. Başvuru formuna https://www.yunusemre.bel.tr/fileserver/uploads/mctbyj.pdf, yarışma şartnamesine ise https://www.yunusemre.bel.tr/fileserver/uploads/f8wc3b.pdf adreslerinden ulaşılabiliyor.

Değerlendirme, ödüller ve takvim:

Değerlendirme komisyonunun incelemesinin ardından dereceye giren eserler belirlenecek ve sonuçlar 2 Kasım Pazartesi günü Yunusemre Belediyesi'nin resmî internet sitesinden duyurulacak.

Her kategori için dereceye giren öğrencilere ödüller verilecek: birinciye akıllı saat, ikinciye kulak üstü Bluetooth kulaklık, üçüncüye ise 2.000 TL değerinde kırtasiye veya kitapçı hediye çeki verilecek.

Ödüller, 3 Kasım Salı günü saat 13.00'te Yunusemre Belediyesi'nde düzenlenecek törende sahiplerine takdim edilecek.

Yunusemre Belediyesi, yoğun ilgi nedeniyle süre uzatımını öğrenci ve velilerin daha rahat başvuru yapabilmesi için gerçekleştirdiğini belirtti. Katılımcıların başvuru ve teslim süreçini yarışma şartnamesine uygun şekilde tamamlamaları önem taşıyor.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ’NİN "TASARRUFLA GELECEĞİ RENKLENDİR" TEMALI ÖDÜLLÜ RESİM YARIŞMASINA GÖSTERİLEN YOĞUN İLGİ ÜZERİNE BAŞVURU SÜRESİ 14 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR UZATILDI. İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KATILABİLECEĞİ YARIŞMADA DERECEYE GİRENLERİ AKILLI SAAT, BLUETOOTH KULAKLIK VE HEDİYE ÇEKİ BEKLİYOR.