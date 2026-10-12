EBYÜ güzel sanatlar fakültesinde devir teslim: Abdulkadir Gül dekanlığa başladı

devir teslim töreni:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleştirilen devir teslim töreninde, fakültenin mevcut dekanı Prof. Dr. Mehmed Kavukcu görevini Prof. Dr. Abdulkadir Gül'e devretti.

Törene, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız katıldı. Rektör Kuyrukluyıldız, törende yaptığı konuşmada Kavukcu'ya fakülteye sunduğu hizmet ve katkılar için teşekkür ederken, görevi devralan Gül'e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

görev tesliminin ardından:

Görevi devralan Prof. Dr. Abdulkadir Gül, kendisine güven ve destek verenlere teşekkür ederek, fakültenin akademik ve sanat odaklı çalışmalarına katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti. Gül'ün ataması, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi kimliğiyle gerçekleşti.

Devir teslim töreni, karşılıklı teşekkürlerin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandırıldı. Törende vurgulanan ortak tema, fakültenin eğitim-araştırma ve sanat üretimindeki sürekliliğinin korunması oldu.

EBYÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNİN YENİ DEKANI ABDULKADİR GÜL OLDU