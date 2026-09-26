Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Çocuklara üç altın öğüt: sağlıklı beslen, su iç, hareket et

Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası etkinliğinde çocuklara üç temel öğüt verildi: sağlıklı beslen, yeterli su iç ve hareketli kal; mesajlar oyunla aktarıldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:33

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Çocuklara üç altın öğüt: sağlıklı beslen, su iç, hareket et

Etkinlikte üç altın öğüt öne çıktı:

Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri, sağlıklı yaşamın temel taşları olarak sağlıklı beslenme, yeterli su tüketimi ve düzenli hareket konusunda bilgilendirildi. Gün boyu süren program, oyun, müzik, egzersiz, resim ve kitap okuma etkinlikleriyle mesajları eğlenceli bir deneyime dönüştürdü. Çocukların hazırladığı resimler alanında sergilenerek katılımcıların dikkatini çekti ve etkinlik boyunca verilen mesajlar çocukların aktif katılımıyla işlendi.

Sağlıklı beslenme ve şeker uyarısı:

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, küçük yaşlarda kazanılan sağlıklı yaşam alışkanlıklarının ileriki dönemde obezite ve kronik hastalıkların önlenmesinde belirleyici olduğunu vurguladı. Erk, özellikle çocuklarda aşırı şeker tüketimi, paketli gıdalar ve şekerli içeceklerin sınırlandırılması gerektiğini belirtti ve ailelere erken yaşta doğru beslenme alışkanlıkları kazandırmanın önemine dikkat çekti.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu ise şekerin vücudun ihtiyaç duyduğu bir besin öğesi olduğunu, ancak bunun doğal yollarla alınmasının tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Evliyaoğlu, "Esasında şeker vücudumuzun bir ihtiyacı. Hücrelerimizin çalışması için şekere ihtiyacı var ama bunu doğal yollarla besinlerden alabiliriz. Dolayısı ile burada besinlerden aldığımız şekeri kastetmiyoruz. Fazladan konulan şekerler, dışarıdan alınan şekerler, çikolatalar, paketli meyve suları ve paketli gıdalar esas gündeme getirmemiz gereken noktalar. Paketli gıdaların içinde hem fazladan şeker hem de koruyucu maddeler bulunuyor, bu nedenle paketli gıdaların içeriğini okumak, bilinçlenmek ve bunlardan uzak durmak oldukça önemli. Örneğin paketli olarak satılan hazır meyve suları yerine meyvenin kendisini tüketmek çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü fazla şeker tüketimi vücudumuzu yoruyor ve insülin hormonunun salgılanmasını artıyor. Bu da sonrasında insülin direncine ve ilerleyen dönemde de tip2 diyabete neden olabiliyor. Bu süreç ise bütün sağlığımızı etkiliyor. Bunların hepsini önlemek için yoğun hareketli yaşama geçerek fazla şeker tüketimini kısıtlamamız gerekiyor" dedi.

Su tüketimi, hareket ve günlük uygulamalar:

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Dr. Diyetisyen Didem Güneş Kaya, ailelere çocukların günlük yaşamında uygulanabilecek pratik öneriler sundu. Kaya, dengeli beslenme, porsiyon kontrolü, paketli ürünlerin etiketlerinin okunması ve su tüketiminin teşvik edilmesinin önemini anlattı. Etkinlikte vurgulanan bir diğer nokta ise ekran sürelerinin azaltılması ve çocukların oyunla hareket etmeye yönlendirilmesiydi.

"Böbrek Dede" kitaplarının yazarı Ayşe Onat ise çocukluk çağı obezitesi ve ilişkili kronik hastalıkların toplum sağlığı açısından taşıdığı riske dikkat çekti. Onat, gıda güvenliği, doğru beslenme tercihleri, hareketliliğin artırılması ve ekran süresinin azaltılması gibi konuların günlük örneklerle aktarılmasının hedeflendiğini, bu doğru alışkanlıkların mümkün olduğunca erken yaşlarda kazandırılmasının sağlıklı bir ergenlik ve yetişkinlik dönemi için kritik olduğunu belirtti.

Etkinlik, sağlık mesajlarını hem öğretici hem de eğlenceli bir yaklaşımla çocuklara ve ailelerine ulaştırmayı amaçladı. Organizasyonda öne çıkan üç temel ifade kısa ve netti: sağlıklı beslen, yeterli su iç, hareketli kal. Bu üç öneri, katılımcılara dönüşümlü uygulamalar ve günlük hayatta kolayca uygulanabilecek alışkanlıklar olarak sunuldu.

DÜNYA ŞEKER TÜKETİMİNE DİKKAT HAFTASI KAPSAMINDA, &#039;HAYATIN DENGESİ SENİN ELİNDE&#039; TEMASIYLA...

DÜNYA ŞEKER TÜKETİMİNE DİKKAT HAFTASI KAPSAMINDA, 'HAYATIN DENGESİ SENİN ELİNDE' TEMASIYLA ÇOCUKLARI BULUŞTU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

MSB'den Somali'de gazilere ve ailelerine kapsamlı destek
images

Kayseri’nin gündeminde eğitim, spor ve vali istikrarı
images

Terörsüz Türkiye hedefinde taviz yok, süreç siyaseten istismar edilmemeli
images

Kocasinan'da bir dönem sona erdi: Ali İhsan Alçı vefat etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Veli Ağbaba'dan pazar sonrası sağlık açıklaması

Batman Çayı'nda akıntıya kapılan kız çocuğu için geniş çaplı arama başlatıldı

Durağan yeni camisi dualarla ibadete açıldı

Ali Tarakcı'nın bakan istifa iddiası tutuklama getirdi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı