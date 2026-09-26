Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Çok taraflılık tartışmalarında bölgesel sahiplik vurgusu: Fidan soruları yanıtladı

Bakan Hakan Fidan, 25 Eylül'de BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftasında ABD'li düşünce kuruluşları ve akademisyenlerin sorularını yanıtladı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 02:58

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 03:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Çok taraflılık tartışmalarında bölgesel sahiplik vurgusu: Fidan soruları yanıtladı

Fidan'ın BM haftasındaki konuşması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında 25 Eylül'de düzenlenen "Re-evaluating Multilateralism in Transforming World: The Role of Regional Ownership" başlıklı oturumda açılış konuşması gerçekleştirdi ve ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından temsilciler ile akademisyenlerin sorularını yanıtladı.

Soru-cevapta öne çıkan konular

Oturumun ana teması olan çok taraflılık ve bölgesel sahiplik çerçevesinde, katılımcıların yönelttiği sorulara verilen yanıtlar, Türkiye'nin mevcut uluslararası kurumlara yaklaşımını ve bölgesel iş birliğine bakışını ortaya koydu. Fidan'ın açılış konuşması, tartışmanın çerçevesini belirleyerek katılımcılarla doğrudan etkileşim sağladı.

Mesajın uluslararası bağlamı

Böylesi diyalog platformları, ABD'deki düşünce kuruluşları ve akademik çevrelerle karşılıklı anlayışı güçlendirme açısından önem taşıyor. Oturum, çok taraflılık tartışmalarında bölgesel sahiplik kavramının yükselen önemini vurgularken, Türkiye'nin bu çerçevede sunduğu perspektiflerin uluslararası tartışmalara katkı sağladığını gösterdi.

Katılım, hem politika yapıcılar hem de akademisyenler için güncel zorlukların ve fırsatların yeniden değerlendirilmesine ve iş birliği alanlarının netleştirilmesine olanak tanıdı.

BAKAN FİDAN, ABD’Lİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARINDAN TEMSİLCİLERİN VE AKADEMİSYENLERİN SORULARINI...

BAKAN FİDAN, ABD’Lİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARINDAN TEMSİLCİLERİN VE AKADEMİSYENLERİN SORULARINI YANITLADI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Veli Ağbaba'dan pazar sonrası sağlık açıklaması
images

kıbrıs müzakerelerinde yeni engel iddiası: bm'ye yazılı başvuru yapıldı
images

Başkan Çavuşoğlu'dan itfaiye haftası mesajı: fedakarlık vurgusu
images

Erdoğan’dan Türkçe için birlik ve gelişme mesajı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Veli Ağbaba'dan pazar sonrası sağlık açıklaması

Batman Çayı'nda akıntıya kapılan kız çocuğu için geniş çaplı arama başlatıldı

Durağan yeni camisi dualarla ibadete açıldı

Ali Tarakcı'nın bakan istifa iddiası tutuklama getirdi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı