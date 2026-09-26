Çok taraflılık tartışmalarında bölgesel sahiplik vurgusu: Fidan soruları yanıtladı

Fidan'ın BM haftasındaki konuşması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında 25 Eylül'de düzenlenen "Re-evaluating Multilateralism in Transforming World: The Role of Regional Ownership" başlıklı oturumda açılış konuşması gerçekleştirdi ve ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından temsilciler ile akademisyenlerin sorularını yanıtladı.

Soru-cevapta öne çıkan konular

Oturumun ana teması olan çok taraflılık ve bölgesel sahiplik çerçevesinde, katılımcıların yönelttiği sorulara verilen yanıtlar, Türkiye'nin mevcut uluslararası kurumlara yaklaşımını ve bölgesel iş birliğine bakışını ortaya koydu. Fidan'ın açılış konuşması, tartışmanın çerçevesini belirleyerek katılımcılarla doğrudan etkileşim sağladı.

Mesajın uluslararası bağlamı

Böylesi diyalog platformları, ABD'deki düşünce kuruluşları ve akademik çevrelerle karşılıklı anlayışı güçlendirme açısından önem taşıyor. Oturum, çok taraflılık tartışmalarında bölgesel sahiplik kavramının yükselen önemini vurgularken, Türkiye'nin bu çerçevede sunduğu perspektiflerin uluslararası tartışmalara katkı sağladığını gösterdi.

Katılım, hem politika yapıcılar hem de akademisyenler için güncel zorlukların ve fırsatların yeniden değerlendirilmesine ve iş birliği alanlarının netleştirilmesine olanak tanıdı.

BAKAN FİDAN, ABD’Lİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARINDAN TEMSİLCİLERİN VE AKADEMİSYENLERİN SORULARINI YANITLADI