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Dışişleri gündeminde New York buluşması: Hakan Fidan ve Felix Plasencia Gonzales bir araya geldi

Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli hafta kapsamında 25 Eylül'de New York'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia Gonzales ile görüştü.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 03:03

GÜNCELLEME: 26 Eylül 2026 - 03:04

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Dışişleri gündeminde New York buluşması: Hakan Fidan ve Felix Plasencia Gonzales bir araya geldi

görüşme bilgileri:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında bugün (25 Eylül) New York’ta Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia Gonzales ile bir araya geldi.

toplantının bağlamı:

Görüşme, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası çerçevesinde gerçekleştirildi ve New York’ta düzenlenen yüksek düzeyli temasların parçası olarak kayda geçti.

BAKAN FİDAN, VENEZUELA DIŞİŞLERİ BAKANI FELİX PLASENCİA GONZALES İLE BİR ARAYA GELDİ

BAKAN FİDAN, VENEZUELA DIŞİŞLERİ BAKANI FELİX PLASENCİA GONZALES İLE BİR ARAYA GELDİ

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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