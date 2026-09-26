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Rönesans rezidans davasında 11 saat süren duruşma 26 Ekim'e ertelendi

Hatay'da 269 kişinin öldüğü Rönesans Rezidans davasının 11. duruşması 11 saat sürdü; tutukluluk devam kararı verildi, duruşma 26 Ekim'e ertelendi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 02:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Rönesans rezidans davasında 11 saat süren duruşma 26 Ekim'e ertelendi

11 saatlik duruşma ve ertelenme:

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Rönesans Rezidans davasının 11. duruşması 25 Eylül'de başladı ve toplam 11 saat sürdü. Mahkeme, duruşma sonunda tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve eksik hususların giderilmesi için oturumu 26 Ekim'e erteledi.

duruşmaya katılanlar ve sanıkların durumu:

Duruşmada, rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun ile yapı denetim şirketinin tutuklu yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan proje müdürü İ.D. duruşmaya katılmazken, şantiye şefi B.M. salonda yer aldı. Yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan ise SEGBİS üzerinden duruşmada yer aldı.

kaybedilenler ve davanın seyrine ilişkin beklentiler:

Antakya Ekinciler Mahallesi'nde Antis Yapı tarafından inşa edilen ve "cennet bir köşe" vaadiyle satılan Rönesans Rezidans, depremde saniyeler içinde yıkılmış; 269 vatandaş hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve yargı süreci 2024 Nisan ayında başlamıştı.

Duruşmaya yakınlarını kaybeden vatandaşlar da katıldı. Cemile İncili, sanıkların kasıtlı adam öldürme suçundan yargılanmasını ve bu yönde bir karar çıkmasını beklediklerini belirtti. İncili, son bilirkişi raporunda sanıkların "asli kusurlu" sayıldığını hatırlatarak, adaletin sağlanmasını ve kusurlu bulunanların gereken cezayı almasını istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 25 Eylül akşamı saat 21.00'de ara kararını açıklayarak, eksik hususların giderilmesi nedeniyle bir sonraki oturumu 26 Ekim'e erteledi.

Rönesans Rezidans davasında 11 saatlik duruşmada dava 26 Ekim&#039;e ertelendi

Rönesans Rezidans davasında 11 saatlik duruşmada dava 26 Ekim'e ertelendi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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