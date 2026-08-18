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Çöpten çıkan bayrağa saygı: temizlik görevlisinin hareketi ilgi çekti

Akçakale'de belediye temizlik görevlisi çöpte bulduğu Türk bayrağını temizleyip öperek alnına koydu; davranışı vatandaşlarca kaydedilip takdir topladı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:38

GÜNCELLEME: 18 Ağustos 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çöpten çıkan bayrağa saygı: temizlik görevlisinin hareketi ilgi çekti

olayın detayları:

Akçakale ilçesinde belediye temizlik ekiplerinde görevli bir personel, rutin çöp toplama çalışması sırasında çöp konteynerinde Türk bayrağı fark etti. Bayrağın kirli olduğunu gören görevli, bayrağı yerden alıp önce nazikçe temizledi.

Temizlik personelinin ardından yaptığı hareket dikkat çekti: bayrağı öperek alnına koydu ve daha sonra muhafaza altına aldı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

kayıt ve toplumun tepkisi:

Videonun sosyal ortamda paylaşılması kısa sürede ilgi gördü; görüntüler, temizlik görevlisinin bayrak hassasiyetinin toplum tarafından takdir edilmesine yol açtı. Bayrağın korunması ve gösterilen saygı, kullanıcı yorumlarında öne çıkan temalardan oldu.

simge ve etik açıdan değerlendirme:

Basit bir eylem olarak görülebilecek bu davranış, kamuya açık alanlarda simgelerin korunması konusunda farkındalık oluşturdu. Olay, yerel düzeyde vatandaşın ve görevlilerin sembollere gösterdiği özeni tekrar gündeme taşıdı.

ŞANLIURFA&#039;DA TEMİZLİK PERSONELİNİN BAYRAK HASSASİYETİ TAKDİR TOPLADI

ŞANLIURFA'DA TEMİZLİK PERSONELİNİN BAYRAK HASSASİYETİ TAKDİR TOPLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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