Çorum FK Beşiktaş deplasmanına taktik ağırlıklı hazırlandı

Çorum FK, Trendyol Süper Lig 3. haftasında Beşiktaş'a konuk olmadan önce kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki çalışma, programa uygun şekilde başladı.

Antrenman programı:

İdman, ısınma hareketleri ile açıldı. Ardından futbolcuların dayanıklılık ve hızını ön plana alan sürat çalışmaları yapıldı; devamında farklı mesafelerde ve tempo varyasyonlarında pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Taktiksel bölüm ve kapanış:

Pas çalışmalarının tamamlanmasının ardından antrenmanın taktiksel bölümüne geçildi. Beşiktaş karşılaşmasına yönelik düzenlemeler ve oyun anlayışının uygulanmasına odaklanıldı. Günün programı, kaleci dahil oyuncuların yer aldığı kaleli oyun ile sona erdi.

Teknik ekip, antrenmanın amacını maç temposunu yakalamak ve taktiksel uyumu güçlendirmek olarak belirledi; hazırlık süreci bu doğrultuda devam ediyor.

TRENDYOL SÜPER LİG 3. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ'A KONUK OLACAK OLAN ÇORUM FK, YAPTIĞI ANTRENMANLA HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.