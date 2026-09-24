Fethiye'de evinde ölü bulunan Ayşe Yılmaz için soruşturma sürüyor

Olayın ayrıntıları:

Muğla'nın Fethiye ilçesi Taşyaka Mahallesi'nde, Ayşe Yılmaz yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının sabah saatlerinde eve gelmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar ve müdahale:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ölüm şüpheli olarak değerlendirildi ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarına başladı.

Adli süreç ve soruşturma:

Yılmaz'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak adli incelemelerin ardından belirlenecek ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE AYŞE YILMAZ YAKINLARI TARAFINDAN EVİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ HALDE BULUNDU.