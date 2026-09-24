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Fethiye'de evinde ölü bulunan Ayşe Yılmaz için soruşturma sürüyor

Muğla'nın Fethiye ilçesi Taşyaka Mahallesi'nde Ayşe Yılmaz, yakınlarının ihbarıyla evinde ölü bulundu; ölüm nedeni adli incelemeyle belirlenecek.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Fethiye'de evinde ölü bulunan Ayşe Yılmaz için soruşturma sürüyor

Olayın ayrıntıları:

Muğla'nın Fethiye ilçesi Taşyaka Mahallesi'nde, Ayşe Yılmaz yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınlarının sabah saatlerinde eve gelmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar ve müdahale:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ölüm şüpheli olarak değerlendirildi ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarına başladı.

Adli süreç ve soruşturma:

Yılmaz'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak adli incelemelerin ardından belirlenecek ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MUĞLA&#039;NIN FETHİYE İLÇESİNDE AYŞE YILMAZ YAKINLARI TARAFINDAN EVİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ HALDE...

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE AYŞE YILMAZ YAKINLARI TARAFINDAN EVİNDE HAYATINI KAYBETMİŞ HALDE BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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