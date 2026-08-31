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Darbukasıyla Kütahya sokaklarını müziğe boğan 'Garip Ahmet'

Kütahya'da görme engelli 47 yaşındaki Ahmet Tuncel, 'Garip Ahmet' adıyla 20 yıldır darbuka çalıp şarkı söyleyerek ücretsiz konser veriyor.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 19:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Darbukasıyla Kütahya sokaklarını müziğe boğan 'Garip Ahmet'

Kütahya sokaklarında darbuka sesi:

Kütahya'da tanınan sokak müzisyeni 47 yaşındaki Ahmet Tuncel, halk arasında bilinen adıyla 'Garip Ahmet' yaklaşık 20 yıldır darbuka çalıp şarkı söyleyerek dinleyicilere müzik sunuyor. Kısa ama etkileyici repertuvarı ve samimi tavrıyla bölge sakinlerinin dikkatini çekiyor.

sahnede sevgi yolu:

Tuncel, sık sık Sevgi Yolu gibi merkezi noktalarda darbukasını alıp sokakta performans sergiliyor. Seslendirdiği şarkılar ve ritimleri, çevreden geçenlerin ilgisini topluyor; zaman zaman küçük gruplar oluşuyor ve dinleyiciler kısa molalar verip konseri dinliyor.

tutku ve geçim kaynağı:

Görme engelli olduğunu belirten Tuncel, müziği bir tutku olarak yaptığını ve hayatını idame ettirmek için bu yoldan kazanç sağladığını söylüyor. Kütahya merkez ile ilçelerini zaman zaman dolaştığını, farklı noktalarda 20 yıldır darbuka çalıp şarkılar söyleyerek vatandaşlara ücretsiz konser verdiğini aktarıyor.

Uzun yıllara yayılan sokak müzisyenliği, Tuncel için hem kişisel bir ifade biçimi hem de toplumla kurduğu bağın aracı oldu. Dinleyenler, onun performanslarını kısa molalarda günün ritmini değiştiren anlar olarak değerlendiriyor.

Garip Ahmet'in performansları, Kütahya sokaklarına müzik taşıyan küçük ama sürekli bir kültürel etkinlik olarak öne çıkıyor ve kent sakinleri tarafından samimi bir paylaşım olarak karşılanıyor.

KÜTAHYA’DA &quot;GARİP AHMET&quot; SEVGİ YOLU’NDA GÖNÜLLERE DOKUNUYOR

KÜTAHYA’DA "GARİP AHMET" SEVGİ YOLU’NDA GÖNÜLLERE DOKUNUYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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