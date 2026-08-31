Vali Aydın Baruş Yakutiye'de hizmetlerin işleyişini yerinde değerlendirdi

Vali Baruş yakutiye'de yapılan çalışmaları yerinde takip etti

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Yakutiye Kaymakamlığı'nda temaslarda bulunarak ilçe yönetimi ve kamu kurumlarının işleyişine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Kaymakamlıkta, ilçedeki yürütülen hizmetler ve devam eden projeler hakkında Kaymakam Mehmet Rıdvan Doğan tarafından brifing alındı. Görüşmede kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve koordineli yürütülmesine yönelik tespitler ve öneriler ele alındı.

Kaymakamlık ziyareti ve alınan brifinglerin önemi:

Ziyarette ilçe yönetiminin günlük işleyişi, devam eden çalışmaların durumu ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliği değerlendirildi. Vali Baruş, yerinde tespitlerin karar alma süreçlerine doğrudan katkı sağladığını belirterek, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Toplantıda, hizmetlerde süreklilik ve şeffaflığın sağlanması gerektiği vurgulandı.

aşevinde sosyal dayanışma ve ihtiyaç sahiplerine ulaşım:

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Vali Baruş, Yakutiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Aşevi'ni ziyaret ederek aşevinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Aşevinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım süreçleri, dağıtım mekanizmaları ve hijyen ile lojistik düzenlemeler hakkında bilgiler alındı. Vali Baruş, sosyal yardımlaşma uygulamalarının toplumda birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirtti.

Her iki ziyarette de ilçe yönetiminin saha çalışmaları ve sosyal hizmetlerin erişilebilirliği ana gündem maddeleri oldu. Vali Baruş'un yakından takipleri, hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik adımların hızlandırılması ve ihtiyaç sahiplerine kesintisiz destek sağlanması yönünde değerlendirmelerle sonuçlandı.

VALİ AYDIN BARUŞ, YAKUTİYE KAYMAKAMLIĞINI ZİYARET ETTİ.