Datça'da Hastane Altı Plajı'nda serinlemek isteyen 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Olayın gerçekleştiği yer ve müdahale:

Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi Sevgi Yolu üzerindeki Hastane Altı Plajı'nda serinlemek için denize giren 81 yaşındaki Sara Çelik, boğulma tehlikesi geçirdi. Plajda bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine Datça Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi ve olay yerine intikal ederek müdahalede bulundu.

Hastaneye sevk ve yapılan müdahaleler:

Denizden çıkarılan Çelik'e sahil güvenlik ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; ardından sağlık ekipleri tarafından yaklaşık aynı bölgedeki acil servise sevk edildi. Çelik, yapılan tıbbi müdahalelere rağmen Datça Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Resmi makamlar müdahale ve sağlık sürecine ilişkin kayıtları inceleyerek olayın ayrıntılarını aydınlatıyor.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDE SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN VE BOĞULAN 81 YAŞINDAKİ SARA ÇELİK, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. (ARŞİV)