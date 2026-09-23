Dolar 48,8525 +0,04%
Euro 55,6664 +0,01%
Bist 13.251,85 +0,40%
Altın Gram 6.794,45 +0,17%
EUR/USD 1,1387 -0,01%
Brent Petrol 97,76 -0,37%
--°

Datça'da Hastane Altı Plajı'nda serinlemek isteyen 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Datça'da Hastane Altı Plajı'nda serinlemek için denize giren 81 yaşındaki Sara Çelik, boğulma tehlikesi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 22:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Datça'da Hastane Altı Plajı'nda serinlemek isteyen 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Olayın gerçekleştiği yer ve müdahale:

Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi Sevgi Yolu üzerindeki Hastane Altı Plajı'nda serinlemek için denize giren 81 yaşındaki Sara Çelik, boğulma tehlikesi geçirdi. Plajda bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine Datça Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye yönlendirildi ve olay yerine intikal ederek müdahalede bulundu.

Hastaneye sevk ve yapılan müdahaleler:

Denizden çıkarılan Çelik'e sahil güvenlik ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; ardından sağlık ekipleri tarafından yaklaşık aynı bölgedeki acil servise sevk edildi. Çelik, yapılan tıbbi müdahalelere rağmen Datça Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Resmi makamlar müdahale ve sağlık sürecine ilişkin kayıtları inceleyerek olayın ayrıntılarını aydınlatıyor.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDE SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN VE BOĞULAN 81 YAŞINDAKİ SARA ÇELİK...

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDE SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN VE BOĞULAN 81 YAŞINDAKİ SARA ÇELİK, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kars'ta tır motorundan çıkan yangın sürücüyü son anda kurtardı
images

Kula'da balkonda dengesini yitiren 17 yaşındaki kız 3. kattan düştü
images

Niğde'de bulvarda çarpışma: elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
images

Tem otoyolunda tekstil yüklü tır küle döndü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan'dan Türkevi önünde net açıklama: mesajları BM ve İklim Zirvesi'nde verdik

Erdoğan New York'ta Taşkın pastanesinde çay molası verip çalışanlarla sohbet etti

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kars'ta tır motorundan çıkan yangın sürücüyü son anda kurtardı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor