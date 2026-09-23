Alaca'da yağış nedeniyle otomobil tarlaya uçtu, iki kişi yaralandı

Kaza ve ilk bulgular

Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, Alaca istikametine seyir halinde olan A.A. idaresindeki 06 GA 0141 plakalı Volkswagen marka otomobil, yağışlı hava koşulları nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya uçtu.

Kazada araçta bulunan sürücü A.A. ile yolcu Ü.A. yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde yaralanan iki kişinin durumunun haberin hazırlandığı sırada stabilleştirildiği bildirildi.

Müdahale ve tahliye:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları alarak Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazazedelerin hastanedeki tedavileri sürerken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin yaraların ciddiyetine göre yapıldığı öğrenildi.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Trafik ekipleri, bölgedeki yol koşulları ve sürücünün olay anındaki davranışlarını araştırıyor; olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

Yetkililer, yağışlı havalarda hız ve takip mesafesi gibi önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatarak, benzer kazaların önlenmesi için sürücülerin tedbirli olması uyarısında bulundu.

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİYLE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TARLAYA UÇMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.