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Muş'ta alevler bağlara ulaşmadan itfaiye müdahalesiyle durduruldu

Muş'ta İncebel bağları ile Muratgören köyü yakınında çıkan anız yangınları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 23:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muş'ta alevler bağlara ulaşmadan itfaiye müdahalesiyle durduruldu

Muş'ta anız yangınları itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı

Muş merkezine bağlı iki ayrı noktada eş zamanlı olarak çıkan anız yangınları, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olaylarda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, yapısal zararların önüne geçildi.

İncebel bağlarında müdahale ve zarar tespiti:

Merkeze bağlı İncebel bağlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan anız yangını kısa sürede büyüyerek çevredeki bağlara yayıldı. Alevlerin bağ evlerine doğru ilerlemesi üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın, bağ evlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak müdahale sonrası yapılan incelemede bağlarda çok sayıda meyve ağacının yanarak zarar gördüğü tespit edildi.

Muratgören yakınındaki yangına hızlı müdahale:

Diğer bir olayda ise merkeze bağlı Muratgören köyü yakınında anız yangını çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Her iki yangında da itfaiye çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgedeki soğutma ve güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Yerel yetkililer, yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için soruşturma ve inceleme başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde daha büyük çaplı yapısal zararların önlendiği bildirildi.

MUŞ’TA İNCEBEL BAĞLARI İLE MURATGÖREN KÖYÜ YAKININDA ÇIKAN ANIZ YANGINLARI, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

MUŞ’TA İNCEBEL BAĞLARI İLE MURATGÖREN KÖYÜ YAKININDA ÇIKAN ANIZ YANGINLARI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINLARDA İNCEBEL BAĞLARINDA ÇOK SAYIDA MEYVE AĞACI ZARAR GÖRDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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