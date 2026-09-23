Zelenskiy'den uyarı: Rusya'nın petrol gelirleri savaşı finanse edemez hale geliyor

Zelenskiy BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın petrol gelirlerini hedeflemenin amacını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Rusya'nın savaş kapasitesini sınırlamak amacıyla petrol gelirlerinin hedef alınmasının önemine dikkat çekti. Konuşmasına ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımından bir alıntı yaparak başlayan Zelenskiy, Trump'ın "Rusya'nın dizel sektöründe kontrolü kaybettiği" değerlendirmesini anımsattı ve bunun Moskova için büyük bir prestij kaybı olduğunu söyledi.

savaşa verilen insan bedeli:

Zelenskiy, Doğu Ukrayna'daki harekâtın neden olduğu insan kayıplarına vurgu yaparak, Rus ordusunun yalnızca bu yıl ocak–ağustos döneminde 248 bin 964 kişi kaybettiğini belirtti. Bu sayının öldü ya da ağır yaralandı olarak kaydedildiğini söyleyen Zelenskiy, bu kayıpların her biri için ellerinde video teyidi bulunduğunu, binlerce ölümün dron görüntüleriyle arşivlendiğini ifade etti. Buna karşın Rusya'nın bu yıl ele geçirebildiği toprak miktarının yalnızca bin kilometrekarenin biraz üzeri olduğunu ve bunun büyük kısmının geri alındığını kaydetti.

Zelenskiy, Putin'in sürekli olarak "birkaç aya daha" vaatleri verdiğini, bu vaatlerin defalarca boşa çıktığını belirterek Moskova'nın hedeflerinin Donetsk ile sınırlı olmadığını; Odesa, Harkov, Dnipro başta olmak üzere daha geniş bölgelere yöneldiğini dile getirdi.

petrol gelirleri, yaptırımlar ve ekonomik baskı:

Konuşmasının merkezinde Rusya'nın mali kaynaklarının sınırlandırılması vardı. Zelenskiy, "Rusya tarihinde ilk kez, petrol sektörünün son nefesini verdiğini duyuyoruz" diyerek petrol, benzin, dizel, fabrikalar ya da limanlardan çok bu gelirlerin savaşın finansmanını doğrudan etkilediğini vurguladı. Hedefin altyapıya zarar vermek değil, Rusya'nın savaşı finanse etme, sürdürme ve daha yıkıcı hale getirme kapasitesini kırmak olduğunu söyledi.

Zelenskiy, bazı ülkelerin Rus oligarklara yönelik yaptırımları gevşetmesinin sonuçlarının olacağını, bunun hem zengin Rusların yaşamını kolaylaştıracağını hem de Putin'e daha fazla zaman kazandıracağını ifade etti. Ayrıca, Rusya'nın bütçe açığının rekor seviyede büyüdüğünü ve birçok bölgenin iflasın eşiğine geldiğini belirtti.

dron tehditleri ve uluslararası savunma iş birliği:

Ukrayna'nın karşı karşıya olduğu teknolojik tehditlere de dikkat çeken Zelenskiy, bu yıl ülkeye yönelik olarak 2 bin 100'den fazla füze kullanıldığını, bunların 950'sinden fazlasının balistik füze olduğunu söyledi. Aynı dönemde farklı türlerde 63 bin saldırı dronunun kullanıldığını, bunların 7 bin 700'ünden fazlasının jet motorlu Shahed olduğunu aktardı ve bunların şehirler, ekonomi ve altyapı için son derece tehlikeli olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun jet motorlu Shahed dronlarına karşı dört yeni önleyici dronun başarıyla test edildiğini, üretimin artırılacağını ve tehdide karşı korunma inşa edileceğini belirtti. Ayrıca FREYJA adlı anti-balistik füze programını anlattı; programa Norveç, İsveç, Danimarka, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya ve Hollanda'nın katıldığını, Polonya'ya da davet gönderildiğini söyledi. FREYJA'nın Patriot gibi sistemlerin yerine geçmediğini, ancak düşük maliyetle ve büyük ölçekli üretilebilecek ek bir kapasite hedeflendiğini açıkladı.

Ukrayna'nın ayrıca 'dron anlaşmaları' formatında çoklu ülke iş birlikleri başlattığını belirten Zelenskiy, Finlandiya ve Avustralya ile imzalanan anlaşmalara işaret etti; Kanada ve diğer ülkelerle de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

uluslararası uyarılar ve çağrı:

Zelenskiy, savaşta sadece Rus askerlerinin değil, 47 ülkenin vatandaşlarının da kullanıldığını iddia etti ve bu ülkelerin temsilcilerine vatandaşlarına sahip çıkma çağrısında bulundu. Kuzey Kore'den asker gönderildiğini ve karşılığında Rusya'dan balistik füze ve dron teknolojisi alındığını öne sürdü; bunun bölgesel güvenlik açısından tehlike yaratacağını belirtti.

Konuşmasının sonunda Zelenskiy, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırıların sürmesi halinde Ukrayna'nın kışı ağır geçireceğini, ancak gerektiğinde kışı Rusya için de acı verici hale getirecek adımlar atmak zorunda kalacaklarını söyledi. Çin lideriyle doğrudan görüşme fırsatı bulamadıklarını, Beijing'in Rusya üzerinde etkili bir aktör olduğunu ve barış için daha fazla etki kullanmasını umut ettiklerini ekledi.

Zelenskiy, BM konuşmasında özetle, Rusya'nın mali ve üretim kaynaklarının sınırlanmasının Putin'in hareket alanını daraltmanın merkezi olduğunu vurguladı ve gelir hedeflemesinin devam etmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın petrol sektörünü hedef alarak savaşı finanse etme kapasitesini zayıflatmak istediklerini ifade ederek, "Rusya tarihinde ilk kez, petrol sektörünün son nefesini verdiğini duyuyoruz" dedi.