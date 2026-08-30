Deniz üzerinde açılan dev bayrak Büyükçekmece'de zaferin simgesi oldu

Büyükçekmece'de anma etkinliği:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Büyükçekmece Körfezi'nde gerçekleştirilen tören, denizde açılan dev bayrak uygulamasıyla öne çıktı. Büyükçekmece Belediyesi öncülüğünde ve İHH İstanbul Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta koordineli bir çalışma yürütüldü. Sahilden takip eden vatandaşlar, dalgıçların çalışmalarını alkışlayarak destek verdi.

Denizde açılan bayrak ve rekor:

Etkinlikte 50 dalgıç tarafından deniz yüzeyine açılan ay-yıldızlı bayrak, 660 metrekare büyüklüğünde oldu. Marmara Denizi üzerinde tamamen açıldığı anlar, havadan çekilen görüntülerle kayda geçti. Daha önce 2022'de İzmit Körfezi'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında 62 dalgıç tarafından açılan 600 metrekarelik bayrak en büyük olarak kayda geçmişti; Büyükçekmece'de açılan bayrakla bu rekorun kırıldığı açıklandı. Gösterinin ardından görev alan dalgıçlara günün anısına plaket verildi.

Genç dalgıçlar ve tören detayları:

Ekipte, aralarında 12 ve 13 yaşlarında Türkiye'nin en genç resmi dalgıçlarından üçünün de bulunduğu sporcular yer aldı. 13 yaşındaki Zeynep Gürler, 'Bu rekorun bir parçası olduğum için çok mutluyum. 660 metrekarelik Türk bayrağını denizin üzerinde açtık. Ülkemizin düşman işgalinden kurtulduğu böyle anlamlı bir günde bu rekora imza atmak çok gurur verici' sözleriyle duygularını paylaştı.

Etkinlikte ayrıca karada Büyükçekmece'li genç sporcular tarafından 200 metrekare büyüklüğünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri açıldı. Programa Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İHH İstanbul 3. Bölge Koordinatörü Fehmi Serdar Gürler, çalışmaya ilişkin olarak, 'Daha önce Türkiye'de açılan en büyük Türk bayrağı 600 metrekareydi. Biz de bu anlamlı günde 660 metrekarelik Türk bayrağını, karaya bağlantısı olmadan denizin yaklaşık 1 kilometre açığında açtık. Büyük Taarruz'un ve ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde bunu yapıyor olmak ayrı bir gurur ve mutluluk veriyor' ifadelerini kullandı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, BÜYÜKÇEKMECE’DE DÜZENLENEN ETKİNLİKLE KUTLANDI.