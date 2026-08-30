Kaçkar'dan Chamonix'e: UTMB dünya finalinde rekorlar kırıldı

chamonix'de zirve ve rekorlar:

Bir ayağı Kaçkar’da düzenlenen UTMB World Series, Fransa'nın Chamonix kentindeki 'Dünya Finali' ile sona erdi. Organizasyonun en prestijli parkuru olan 174 kilometrelik UTMB etapları, erkek ve kadınlarda tarihe geçen derecelere sahne oldu. Erkeklerde ABD'li Ben Dhiman, 18 saat 16 dakika 29 saniye ile birinciliği alırken parkur rekorunu kırdı ve ikinciyle yaklaşık 30 dakika fark oluşturdu. Dhiman, Jim Walmsley'nin 2023'teki 19:37:43 olan derecesini yaklaşık 1 saat 20 dakika iyileştirdi.

Kadınlar kategorisinde ise Fransız atlet Blandine L’Hirondel 21 saat 54 dakika 49 saniye ile birinciliğe ulaştı; en yakın rakibine yaklaşık 21 dakika fark attı. L’Hirondel, 2024'te ABD'li Katie Schide'in 22:09:31 olarak kaydedilen rekorunu geride bırakarak tarihte 22 saatin altına inen ilk kadın sporcu oldu. Ayrıca L’Hirondel, 60 km (OCC) ve 101 km (CCC) şampiyonluklarının ardından 174 km (UTMB) zafere de ulaşarak Ruth Croft'tan sonra 'Üçlü Taç'ı (Triple Crown) kazanan ikinci kadın atlet oldu.

yarışlarda dikkat çeken performanslar:

101 kilometre (CCC) etaplarında erkeklerde İtalyan Cristian Minoggi 10 saat 21 dakika 48 saniye ile şampiyon olurken, kadınlarda Norveçli Yngvild Kaspersen 12 saat 1 dakika 14 saniye ile zirveye çıktı. 60 kilometrelik OCC etaplarında erkeklerde Fransız Frederic Tranchand 5 saat 10 dakika 8 saniye, kadınlarda ABD'li Lauren Gregory ise 6 saat 8 dakika 7 saniye ile birinci oldu.

dünya finali genel klasman sonuçları:

60 km - Erkekler

1. Frederic Tranchand (Fransa) - 05.10.08

2. Nashon Kiplimo (Kenya) - 05.14.37

3. Miguel Benitez (İspanya) - 05.17.43

60 km - Kadınlar

1. Lauren Gregory (ABD) - 06.08.07

2. Naomi Lang (B.Britanya) - 06.08.10

3. Sara Alonso (İspanya) - 06.09.11

101 km - Erkekler

1. Cristian Minoggi (İtalya) - 10.21.48

2. Miguel Arsenio (Portekiz) - 10.27.25

3. Hans Troyer (ABD) - 10.33.29

101 km - Kadınlar

1. Yngvild Kaspersen (Norveç) - 12.01.14

2. Toni McCann (G.Afrika) - 12.06.14

3. Miao Yao (Çin) - 12.15.41

174 km - Erkekler

1. Ben Dhiman (ABD) - 18.16.29

2. Baptiste Chassagne (Fransa) - 18.47.38

3. Caleb Olson (ABD) - 18.48.24

174 km - Kadınlar

1. Blandine L’Hirondel (Fransa) - 21.54.49

2. Rachel Entrekin (ABD) - 22.15.54

3. Emily Schmitz (USA) - 22.17.28

BİR AYAĞI KAÇKAR'DA DÜZENLENEN UTMB WORLD SERİES'İN FRANSA'DAKİ ‘DÜNYA FİNALİ’ NEFES KESTİ. ORGANİZASYONUN EN PRESTİJLİ YARIŞI OLAN 174 KİLOMETRELİK PARKURDA ERKEKLERDE BEN DHİMAN, KADINLARDA İSE BLANDİNE L'HİRONDEL GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ DERECELERE İMZA ATARAK ŞAMPİYONLUKLARINI İLAN ETTİ.