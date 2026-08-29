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Denizde eş zamanlı hortumlar cep telefonuyla kaydedildi

Hatay’ın Samandağ kıyılarında fırtına sırasında denizde iki hortum oluştu; cep telefonuyla kaydedilen hortumlar karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:29

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Denizde eş zamanlı hortumlar cep telefonuyla kaydedildi

Hatay'da denizde iki hortum kaydedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına ve yağış uyarısının ardından Hatay'da gece saatlerinden itibaren sağanak ve fırtına etkili oldu. Bölgedeki koşullar, deniz üzerinde kısa süreli ancak belirgin hortum oluşumlarına uygun hale geldi.

Görüntüler ve hortumların seyri:

Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi Çevlik açıklarında fırtına nedeniyle denizde iki hortum ortaya çıktı. Hortumlar bir süre deniz üzerinde etkili olduktan sonra karaya ulaşmadan söndü. Olay, çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi; görüntüler hortumun eş zamanlı iki sütun halinde belirdiğini gösteriyor.

Yağışın yol açtığı etkiler ve ulaşım:

Şiddetli yağışın etkisiyle Çevlik-Arsuz sahil yolunda yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola düştü. Meydana gelen heyelan nedeniyle bölgedeki ulaşımda aksamalar yaşandı ve yetkililer için trafik tedbirleri uygulandı.

HATAY’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLA BİRLİKTE DENİZDE OLUŞAN 2 HORTUM CEP TELEFONU KAMERASINA...

HATAY’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLA BİRLİKTE DENİZDE OLUŞAN 2 HORTUM CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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