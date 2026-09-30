Denizde kaybolan 6 yaşındaki Mehmet Asaf Reyhanlı'da dualarla uğurlandı

Günler süren arama çalışmalarının ardından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e seyrederken batan gemide kaybolan 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'in cansız bedeni bulundu. Cenaze, önce Hatay'a getirildi, ardından memleketi Reyhanlı'da defnedildi.

arama çalışmaları ve cenazenin bulunması:

Girne'den Mersin'e doğru yol alan geminin batması sonucunda önce 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer ile kardeşi Mehmet Asaf Biçer kayboldu. Bölge deniz ve kara ekiplerinin gerçekleştirdiği yoğun aramalar sonucu Mehmet Asaf'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, cenazenin tanıma ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hatay'a sevk edildiğini açıkladı.

defin töreni ve aile durumu:

Hatay'a getirilen cenaze için Reyhanlı'da cenaze namazı kılındı ve Reyhanlı Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aile fertlerinden anne Ayten Biçer, baba Hayri Biçer ve kardeş Halil Kerem sağ kurtulurken, Saliha Miray Biçer için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Olay, tatil dönüşü yaşanan trajik bir kaza olarak kayıtlara geçti ve bölgede yetkililer tarafından araştırmalar devam ediyor.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDEN MERSİN'E SEYİR HALİNDEYKEN BATAN GEMİDE KAYBOLAN 6 YAŞINDAKİ MEHMET ASAF BİÇER'İN CANSIZ BEDENİ, GÜNLER SÜREN ARAMA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN BULUNDU. HATAY'A GETİRİLEN MEHMET ASAF'IN CENAZESİ, MEMLEKETİ REYHANLI İLÇESİNDE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.