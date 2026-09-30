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Motosiklet camiası Cumhur Kahraman için tek yürek oldu

İzmir’de tırla çarpışması sonucu yaşamını yitiren motovlogcu Cumhur Kahraman için İstanbul Florya Yeni Camii’nde tören düzenlendi; konvoy havadan görüntülendi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Motosiklet camiası Cumhur Kahraman için tek yürek oldu

İstanbul’da son yolculuk:

İzmir’in Dikili ilçesinde tırla çarpışması sonucu yaşamını yitiren motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Cumhur Kahraman için İstanbul Florya Yeni Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Kahraman’ın ailesi, yakınları ve çok sayıda motosiklet tutkunu katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Kahraman, toprağa verilmek üzere Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı’na götürüldü.

Tören ve konvoy:

Törende bir araya gelen motosiklet tutkunları, Kahraman’ı son yolculuğunda yalnız bırakmayarak büyük bir konvoy oluşturdu. Oluşturulan konvoyun hareketi ve katılımcı yoğunluğu, havadan yapılan çekimlerle kayıt altına alındı. Konvoyun görüntüleri, topluluğun törene verdiği önemi ve fenomene duyulan saygıyı gözler önüne koydu.

Tanıkların ve arkadaşlarının ifadeleri:

Kahraman’ın yakın arkadaşlarından Cemal Dalyan, kazayla ilgili anlatımında görüntüleri izlediklerini belirtti ve şunları söyledi: 'Cumhur Kahraman arkadaşımız çok bilinçli bir sürücüydü. Kesinlikle hız kurallarına, trafik kurallarına uyan bir arkadaşımızdı. Hiçbir zaman hız yapmazdı.' Dalyan, iddialara karşı kamera kayıtlarının tırın sol şeride kontrolsüz şekilde aniden girmesi ve dorsenin savrulması sonucu sol şeritteki motosiklete çarpmasının görüldüğünü aktardı.

Motosiklet camiasından Görkem Akbulak, Kahraman’ın topluma ve camiaya verdiği emeği vurguladı: 'Cumhur abimiz motosiklet camiasına çok emek veren bir insandı. Elinden gelen her şeyi yapardı. Maalesef bizi üzdü, erkenden aramızdan ayrıldı.' Akbulak, Kahraman’ın değer verdiği ilkelerle bilindiğini ekledi.

Uzun yıllardır tanıyanlardan Nur Köseoğlu ise duygularını şu sözlerle paylaştı: 'Çok üzgünüm. Cumhur’u ben çok eskiden beri tanıyorum. Camiamızın önemli değerlerinden biriydi. Motosiklet camiasına çok fazla şey yaptı. Özellikle gençlere çok önem verirdi.' Köseoğlu, Kahraman’ın gençlere yönelik duyarlılığı ve sosyal medyadaki eğitimci yönüne dikkat çekti.

Görüntülerin ve tanık beyanlarının ön plana çıktığı cenaze töreni, hem topluluğun yasını gösterdi hem de kazanın koşullarına ilişkin soru işaretlerini gündemde tuttu. Kahraman’ın aile yakınları ve meslektaşlarının tepkileri, kazanın ardından oluşan ortak üzüntü ile birlikte trafik güvenliği ve tır-motosiklet etkileşimleri konusundaki hassasiyeti tekrar hatırlattı.

İstanbul’daki törenden sonra gerçekleştirilen defin ile birlikte, sosyal medyada ve motosiklet camiasında Kahraman’a yönelik anma ve taziye paylaşımları sürdü. Cenaze töreni, hem arkadaşları hem de takipçileri için vedanın yanı sıra bir uyarı niteliği taşıdı; özellikle trafikte öngörülemeyen manevraların ve görünürlük sorunlarının sonuçları bir kez daha tartışmaya açıldı.

Fenomen motorcu Cumhur Kahraman son yolculuğuna uğurlandı

Fenomen motorcu Cumhur Kahraman son yolculuğuna uğurlandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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