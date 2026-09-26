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Denizli emniyetine yeni müdür: Ali Süllü görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Denizli İl Emniyet Müdürü atanan Ali Süllü, resmi karşılama töreninin ardından göreve başladı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 06:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Denizli emniyetine yeni müdür: Ali Süllü görevine başladı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev teslimi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Denizli İl Emniyet Müdürü olarak atanan Ali Süllü, il merkezine gelerek yeni görevini devraldı. İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından makamına geçen Süllü, görevine resmen başladı.

Resmi karşılama töreni:

Yeni görev yeri olan Denizli'ye gelişinin ardından Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde bir karşılama töreni yapıldı. Tören mangasını selamlayan Süllü, törene katılanlarla kısa süreli görüşmeler gerçekleştirdi.

Tanışma ve görev başlangıcı:

Tören sonrası Süllü, kendisini karşılayan emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirleri ile tek tek tokalaşarak tanıştı. Ardından makamına geçen Süllü, ildeki görev ve sorumluluklarını üstlenerek mesaisine başladı.

Resmi devir teslimle birlikte ilde yürütülecek asayiş, güvenlik ve koordinasyon çalışmaları kapsamında Süllü'nün yönetiminde planlamaların süreceği bildirildi. Göreve başlaması vesilesiyle yapılan karşılama, emniyet teşkilatı içinde yeni dönemin ilk adımı olarak kaydedildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLARAK ATANAN ALİ SÜLLÜ, DÜZENLENEN...

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLARAK ATANAN ALİ SÜLLÜ, DÜZENLENEN TÖRENİN ARDINDAN MESAİSİNE BAŞLADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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