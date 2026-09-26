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Gece yarısı izinsiz araç kullanan genç Nevşehir'de refüje çarptı, 2 yaralı

Nevşehir'de alkollü genç, izinsiz aldığı arkadaşının aracıyla refüje çarpıp takla attı; sürücü E.U.M. ile bir kişi yaralandı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 06:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece yarısı izinsiz araç kullanan genç Nevşehir'de refüje çarptı, 2 yaralı

kaza nasıl gerçekleşti:

Olay, gece saatlerinde Nevşehir-Ürgüp karayolu Cezaevi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir bağ evinde alkol alan gençlerden E.U.M., arkadaşına ait otomobili izinsiz alarak yola çıktı.

Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı ve karşı şeride geçerek durabildi.

müdahale ve sağlık durumu:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.U.M. ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra hastaneye kaldırıldılar.

Olay yerinde yapılan işlemler sırasında sürücünün alkol ölçümünde 1,42 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili jandarma ve polis tarafından tahkikat başlatıldı. Yetkililer, izinsiz araç kullanımının ve alkollü araç sürüşünün sonuçlarına ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

Olayın devamında yapılacak adli ve idari işlemler, kazanın kesin nedenlerini ve sorumlulukların belirlenmesini sağlayacak.

NEVŞEHİR’DE ALKOLLÜ BİR GENÇ, ARKADAŞININ ARACINI İZİNSİZ ALARAK YAPTIĞI KAZADA KENDİSİYLE...

NEVŞEHİR’DE ALKOLLÜ BİR GENÇ, ARKADAŞININ ARACINI İZİNSİZ ALARAK YAPTIĞI KAZADA KENDİSİYLE BİRLİKTE YANINDAKİ KIZ ARKADAŞI DA YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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