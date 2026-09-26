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Talatpaşa'da ağabey-kardeş kavgası: iki yaralı

Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde ağabey ile kardeş arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 03:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Talatpaşa'da ağabey-kardeş kavgası: iki yaralı

Talatpaşa'da ağabey-kardeş kavgası: iki yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi 621. Sokak üzerinde bulunan müstakil ikamette ağabey K.Ö. ile kardeşi F.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve her iki taraf birbirlerine bıçakla saldırdı.

Olayın gelişimi:

Çıkan kavgada iki kardeş vücutlarının değişik yerlerinden yaralandı. Çevreden gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra iki kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Güvenlik ve soruşturma:

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri incelemesi kapsamında ev ve evin bahçesinde detaylı inceleme yapıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı; emniyet yetkilileri olayın nedenini belirlemeye yönelik çalışma yürütüyor.

Yerel ekiplerin müdahalesi ve yürütülen incelemeler sürüyor. Olayla ilgili gelişmeler yetkililer tarafından paylaşılacak.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE MÜSTAKİL İKAMETTE AĞABEY-KARDEŞ ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA, 2...

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE MÜSTAKİL İKAMETTE AĞABEY-KARDEŞ ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA, 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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