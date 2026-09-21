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Denizli'de gençler Deneyap uygulama sınavında projelerini sahneledi

20 Eylül'de Kınıklı'da 362 ortaokul ve lise öğrencisi proje sunarak DENEYAP uygulama sınavında yarıştı; kazananlar 3 yıl ücretsiz eğitim alacak.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Denizli'de gençler Deneyap uygulama sınavında projelerini sahneledi

Denizli'de DENEYAP uygulama sınavı gerçekleştirildi

Geleceğin teknoloji yeteneklerini seçme sürecinin üçüncü aşaması olan uygulama sınavı, 20 Eylül Pazar günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapıldı. Proje tabanlı değerlendirme oturumlarına ülke genelinde 49 bin 52 aday öğrenci katıldı; sınavlar 81 ilde kurulan 114 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

Denizli'deki oturumlar ve katılım:

Denizli ayağına Kınıklı Spor Salonu ev sahipliği yaptı. Ortaokul ve lise kategorileri için sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturumda düzenlenen sınavda, adaylar jüri önünde projelerini sundu. Bölgesel oturumda toplam 362 öğrenci ter döktü; bunlardan 239u ortaokul, 123ü lise grubundaydı. Adaylara verilen materyaller doğrultusunda hazırlanan tasarımlar, alanında uzman jüri üyelerince değerlendirildi.

Seçilecek öğrencilerin alacağı eğitim:

Uygulama sınavı sonucunda belirlenen kontenjana giren öğrenciler, 36 ay (3 yıl) boyunca DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde tamamen ücretsiz eğitim alma hakkı elde edecek. Programa ortaokul düzeyinde 4. ve 5. sınıf, lise düzeyinde ise 8., 9. ve hazırlık sınıfı öğrencileri başvurabiliyor. Eğitimde gençlerin yetiştirileceği alanlar; Tasarım ve Üretim, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yazılım Teknolojileri, İleri Robotik, Robotik ve Kodlama, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Yapay Zekâ, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi ile Mobil Uygulama olarak sıralanıyor.

Proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle yürütülüyor. Denizli'deki oturumda yarışan öğrenciler, sunum ve uygulama performanslarıyla jüri üzerinde iz bırakarak programın ülke çapındaki heyecanına katkı sağladı.

GELECEĞİN TEKNOLOJİ YILDIZLARINI YETİŞTİREN DENEYAP ATÖLYELERİNE YENİ ÖĞRENCİ ALIMI İÇİN 3’ÜNCÜ...

GELECEĞİN TEKNOLOJİ YILDIZLARINI YETİŞTİREN DENEYAP ATÖLYELERİNE YENİ ÖĞRENCİ ALIMI İÇİN 3’ÜNCÜ AŞAMA OLAN UYGULAMA SINAVI, 20 EYLÜL PAZAR GÜNÜ TÜRKİYE GENELİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK YAPILDI. DENİZLİ’DE KINIKLI SPOR SALONU’NDA GERÇEKLEŞEN SINAVA LİSE VE ORTAOKUL KATEGORİSİNDE TOPLAM 362 ÖĞRENCİ KATILDI. ÖĞRENCİLER TASARLADIKLARI PROJELERİ JÜRİYE SUNARAK YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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