Denizli'de oda yönetimi belirlendi; istikrar vurgusu öne çıktı

Denizli Ticaret Odası'nda 2026-2030 dönemi resmen başladı

Denizli Ticaret Odası (DTO) 2026-2030 dönemi meclis ve idari organ seçimlerini 10 Ekim 2026 Cumartesi günü tamamladı. Sandık kurulu gözetiminde sabah saatlerinde başlayan oylamalarla yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile disiplin kurulu üyeleri ve TOBB genel kurul delegeleri belirlendi. Öğleden sonra yapılan oturumlarda ise meclis başkanı, başkan yardımcıları ve kâtip üye seçimi ile meslek komitelerinin başkan ve yardımcılarının tercihleri neticelendi.

seçim takvimi ve oy kullanma süreçleri:

Seçim süreci, 10 Ekim 2026 tarihinde DTO Meclis Salonu'nda yürütüldü. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve TOBB delegeleri için seçimler 10.00-12.00 saatleri arasında; meclis başkanlığı, iki meclis başkan yardımcılığı ve kâtip üye seçimi için sandık başına gidilmesi ise 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Aynı gün saat 15.00'te meslek komiteleri toplanarak başkan ve başkan yardımcılarını seçti.

Daha önceki aşamalarda, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü PASVAK Aşevi Salonunda yapılan DTO Genel Kurulu sonucunda 2026-2030 dönemi meclis ve meslek komitelerine giren isimler, T.C. kimlikleri ve Ticaret Sicil'den aldıkları yetki belgeleri ile idari organ seçimlerine katılarak seçim sürecini tamamladılar.

oy dağılımı ve listenin sonuçları:

Yönetim kurulu başkanlığı yarışında mavi ve beyaz listeler yarıştı. Mavi liste, 21 meslek komitesini kazanarak mecliste 61 üyeyle temsil edilirken; beyaz liste 9 meslek komitesi ile 20 meclis üyesi kazandı. Toplam 81 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde kullanılan 79 oyun 60'ını alan mavi listenin adayı Uğur Erdoğan yeniden DTO Yönetim Kurulu Başkanı seçildi; rakibi Faik Müftüler ise 19 oyda kaldı.

Meclis başkanlığı seçiminde de mavi listenin adayı, geçen dönemin meclis başkanı Salih Sarıkaya, 58 kabul oyuyla seçildi. Başkan yardımcıları olarak Halil Öztürk ve Mehmet Taştan görev alırken, meclis kâtip üyeliğine bir kez daha Volkan Gürsoy getirildi. Rakip liste ise 19 oy aldı.

yönetim kurulu ve yedekler:

Yeni dönemde Yönetim Kurulu, başkan Uğur Erdoğan liderliğinde şu isimlerden oluştu: Ali Taşevli, Bekir Çakır, Erol Kaya, Kemal Tuncer, Mehmet Oğuzhan Şahan, Melek Kartay, Musa İmançlı, Öztürk Taştan, Tuncay Çetin ve Yavuz Aki. Yedek yönetim kurulu üyeleri listesinde yer alanlar ise Mutlu Başaran, Mehmet Dere, Murat Can, Muhammed Ali Çelik, Ahu Topal, Mustafa Karakaş, Okan Yıldırım, Hakan Orhan, Eldin Çiftçi ve Ahmet Ersarı olarak açıklandı.

Seçimin ardından meclisin ilk toplu fotoğrafı çekildi ve seçime katılan üyeler ile destek verenlere teşekkür edilmeye devam edildi.

başkanın değerlendirmesi:

Seçim sonrası konuşan yeniden başkanlığa seçilen Uğur Erdoğan, destek verenlere teşekkür ederek, "Üyelerimiz istikrar dedi; kazanan Denizli oldu" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca ekip arkadaşlarına yönelik minnetini dile getirerek, çalışmaları ve projelerin devamı konusunda kararlılık vurgusu yaptı: "Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortamda seçimlerimizi tamamladık. Seçim çalışmalarında değişim sloganları ortada çok dolaştı fakat Denizli Ticaret Odamızın üyeleri değişimden yana değil, gelişimden, üretimden, ihracattan, istihdamdan, yatırımdan ve istikrardan yana oylarını kullandı; tercihlerini otaya koydu."

Erdoğan, yönetim ve meclis yapısında yapılan yenileme ve gençleştirme adımlarına dikkat çekerek, omuzlarına aldıkları sorumluluğun farkında olduklarını ve verilen görevi Denizli ile sektörlere hizmet için sürdüreceklerini belirtti.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO), 2026-2030 YILLARI ARASINI KAPSAYAN YENİ DÖNEM MECLİSİNİ, İDARİ ORGANLARINI SEÇMEK ÜZERE ÖZEL GÜNDEMLE TOPLADI. MESLEK KOMİTELERİ DE DÖNEMİN İLK TOPLANTISINI YAPARAK SEÇİMLERİNİ TAMAMLADI. SANDIK KURULU NEZARETİNDE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN OYLAMAYLA DTO YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE BAŞKANININ YANI SIRA MECLİS BAŞKANI VE YARDIMCILARI İLE MECLİSİN KATİP ÜYESİ SEÇİLDİ. 81 MECLİS ÜYESİ, ÖĞLEDEN SONRA İSE YENİ DÖNEMİN İLK TOPLANTISINI YAPTI. BAŞKAN ERDOĞAN, GÜVEN TAZELEDİĞİ SEÇİMİN ARDINDAN "ÜYELERİMİZ İSTİKRAR DEDİ; KAZANAN DENİZLİ OLDU" DİYEREK, SEÇİME KATILANLARLA KENDİSİNİ VE MAVİ LİSTELERİNİ DESTEKLEYENLERE TEŞEKKÜR ETTİ