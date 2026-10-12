Yüz nakliyle sağlık turizmi şekilleniyor, yerli ilaç üretimi öncelik olmalı

Yüz nakli ve ilaç üretimi üniversite açılışında gündeme geldi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'nin sağlık alanındaki başarılarını değerlendirdi. Özkan, özellikle yüz nakli gibi yüksek görünürlüklü cerrahi girişimlerin ülkenin sağlık turizmi profilini güçlendirdiğini vurguladı.

Yüz naklinin sağlık turizmine etkisi:

Özkan, konuşmasında yüz nakli operasyonlarının dünya çapında ses getirdiğini belirterek, bu tür uygulamaların yalnızca nakil kapsamında değil, katarakt, diş, saç ekimi gibi diğer sağlık hizmetlerine de talep çektiğini ifade etti. Konuşmada yer alan ifadeyle, "Yüz nakli ameliyatı Türkiye’yi sağlık turizmi cenneti yaptı" tespiti, bu alandaki görünür başarının yayılma etkisini özetledi. Bu deneyimlerin ülke imajını düzeltip uluslararası hasta yönlendirmelerine katkı sağladığına dikkat çekildi.

İlaç ve molekül üretiminde hedefler:

Ömer Özkan, Türkiye'nin klinik uygulamalarda ileri bir konumda olduğunu ancak ilaç ve molekül geliştirme süreçlerinde aynı noktada bulunmadığını kaydetti. Konuşmasında, "Ülkemizde tabii fason ilaç üretimi, moleküllerin yeni yeni bulunma aşamaları görülüyor ama biz kendi başımıza şu anda molekül üreten bir ülke değiliz" sözleriyle mevcut yapının sınırlılıklarına işaret etti ve bu kısmı "mutfak" benzetmesiyle nitelendirdi.

Kanser tedavilerinde kullanılan immünoterapiler gibi yüksek maliyetli ilaçların bir kısmının Türkiye'de üretilmesinin mümkün olduğu değerlendirmesi yapıldı. Özkan, erken tanının yanı sıra cerrahi teknolojilerin ve yerli ilaç geliştirme çalışmalarının önemine vurgu yaparak, "İlaçları ve molekülleri bu ülkede üretmeliyiz" diyerek bağımsızlık hedefini öne aldı.

Konuşmada ayrıca geçmişte veremin sağlık gündeminde yer aldığı, bugün ise kalp ile kanserin en önemli sağlık sorunları arasında olduğu hatırlatıldı. Özkan, kanserde erken tanının başarı şansını artırdığına dikkat çekti ve yerli üretimin hem maliyetleri düşürebileceğini hem de hasta bakımında sürdürülebilirliği güçlendireceğini belirtti.

Özetle, konuşma yüz nakli gibi yüksek görünürlüklü cerrahi başarıların ülkenin dış imajına ve sağlık turizmine katkısı ile ilaç ve molekül geliştirme kapasitesinin artırılmasına odaklandı. Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'nin klinikte güçlü olduğunu ancak "mutfağını" kurması gerektiğini vurgulayarak yerli üretime öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

PROF. DR. ÖMER ÖZKAN, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ'NDE KONUŞTU