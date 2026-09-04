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Denizli'nin ezan sesi Türkiye birinciliğine taşındı

Denizli Yeni Cami Müezzin Kayyımı Turan Tosun, Çanakkale'deki Türkiye finalinde hicaz makamıyla birinci oldu; kentte sevinç ve gurur yarattı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Denizli'nin ezan sesi Türkiye birinciliğine taşındı

Denizli'nin ezan sesi Türkiye birinciliğine taşındı

Denizli Yeni Cami müezzin kayyımı Turan Tosun, Çanakkale'de düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde birinci olarak kentte gurur yarattı. Yarışmada Tosun'un okuduğu ezan jüri ve izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

yarışma ve sonuçları:

2026 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen Türkiye finali, Çanakkale'deki 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı bölgelerini temsil eden toplam 10 din görevlisinin katıldığı finalde yarışmacılar jürinin önünde ezan okudu. Değerlendirme sonunda Denizli temsilcisi Turan Tosun birinci olurken, Gaziantep ikinci, Erzurum ise üçüncü oldu.

seçilen makam ve jüri yorumu:

Tosun yarışmada hicaz makamını tercih etti; bu makamı duyguların daha belirgin ifade edilebildiği için seçtiğini açıkladı. Yarışma boyunca jüri, usûl, makam kullanımı, ses tekniği ve ezanın taşıdığı manevi anlamı da göz önünde bulundurarak değerlendirme yaptı. Tosun, birinciliğin uzun yıllardır içinde taşıdığı bir hedef olduğunu ve ezanın sadece müzikal bir değer olmadığını, aynı zamanda manevi bir ifade olduğunu vurguladı.

Sonuçların açıklanmasının ardından protokol üyeleri tarafından ödülü takdim edilen Tosun, yarışma mekânında bir kez daha ezan okuyarak sevinç duygusunu paylaştı. Aynı gün Delikliçınar Yeni Camide görevli müezzin kayyımı olarak da bilinen Tosun, törenin ardından 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisinde ikindi ezanını okudu.

Denizli'den çıkan bu başarı, kentin kültürel ve manevi yaşamında önemli bir yankı buldu; hem meslektaşları hem de vatandaşlar elde edilen birinciliği tebrik etti.

DENİZLİ YENİ CAMİ MÜEZZİN KAYYIMI TURAN TOSUN, EZANI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TÜRKİYE FİNALİ’NDE...

DENİZLİ YENİ CAMİ MÜEZZİN KAYYIMI TURAN TOSUN, EZANI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI TÜRKİYE FİNALİ’NDE BİRİNCİ OLDU. TOSUN’UN OKUDUĞU EZAN BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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