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Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesi Emen Mahallesi'nde seyir halindeki biçerdöver yoldan çıkarak tarlaya devrildi; operatör M.M.Ç. sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 07:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Kaza ve ilk müdahale:

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Emen Mahallesindeki tarla yolunda, sürücü M.M.Ç. yönetimindeki biçerdöver seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Olayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan operatöre ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı operatör daha sonra ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Soruşturma ve değerlendirme:

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; devrilmenin nedeni hakkında çalışmalar sürüyor. Yetkililer, kazayla ilgili tahkikatın devam ettiğini ve olay yerindeki bulguların kazanın seyrini aydınlatmak için değerlendirileceğini bildirdi.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE BİÇERDÖVERİN DEVRİLMESİ SONUCU OPERATÖR YARALANDI.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE BİÇERDÖVERİN DEVRİLMESİ SONUCU OPERATÖR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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