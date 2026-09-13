Beyşehir'de hasat sonrası tarlalar alevlere teslim oluyor

anız yangınları ilçeyi etkisi altına aldı:

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hububat hasadının ardından tarlalarda başlayan anız yangınlarına her gün yenileri ekleniyor. İlçenin değişik noktalarında peş peşe çıkan yangınlar, alevlerin hızla geniş alanlara yayılmasına neden oldu.

Özellikle Beyşehir-Hüyük kara yolu çevresinde görülen yangınlarda tarlalar alevlere teslim oldu. Gece saatlerinde çıkan yangınlarda yükselen duman ve alevler, ilçe merkezinden de gözlemlendi.

ekiplerin müdahalesi:

İhbarlar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangınları kontrol altına alabilmek için aralıksız çalışma yürüttü. Farklı noktalarda aynı anda çıkan yangınlar, ekiplerin müdahale kapasitesini zorladı ve söndürme çalışmalarında gecikmelere yol açtı.

vatandaş tepkisi ve soruşturma:

Yangınlardan yükselen duman ve rüzgârla ilçe merkezine kadar ulaşan küller, bölge halkının tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, tarlalarda anız yakılmasının hem çevre hem de yerleşim alanları açısından ciddi risk oluşturduğunu söyledi. Anızların ateşe verilmesi sonucu yangınların çıktığı değerlendirilirken, jandarma ekipleri olaylarla ilgili inceleme başlattı.

Yetkililer, benzer olayların tekrarlanmaması için hem vatandaşları uyarıyor hem de soruşturmanın sonuçlarına göre gerekli işlemlerin yapılacağını belirtiyor.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE HUBUBAT HASADININ ARDINDAN TARLALARDA ÇIKAN ANIZ YANGINLARINA HER GÜN YENİLERİ EKLENİYOR. İLÇENİN FARKLI NOKTALARINDA PEŞ PEŞE ÇIKAN YANGINLAR EKİPLERİ ALARMA GEÇİRİRKEN, ALEVLER KENT MERKEZİNDEN DE GÖRÜLDÜ.