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Denizli'nin kırsal dönüşümü: 274 milyonluk hibe üretime güç verecek

KKYP 2026 sonuçlarına göre Denizli'de 20 projeye toplam 274 milyon TL hibe ayrıldı; yatırımlar 438 milyon TL'ye ulaşacak ve en az 40 yeni istihdam hedefleniyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Denizli'nin kırsal dönüşümü: 274 milyonluk hibe üretime güç verecek

kkyp 2026 sonuçları ve il ölçeğindeki etki

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) 2026 başvuru sonuçları açıklandı. Buna göre Denizli'de kabul edilen 20 proje için toplam 274 milyon TL hibe tahsis edildi. Sağlanan kaynakla kent genelinde toplam 438 milyon TL tutarında yatırım hayata geçirilmesi ve en az 40 kişiye yeni istihdam sağlanması hedefleniyor.

destek tutarındaki artışın boyutu:

Denizli'ye ayrılan hibe bütçesi, bir önceki yıl ile kıyaslandığında ciddi bir yükseliş gösterdi. 2025'te aynı proje sayısına verilen 66 milyon TL destek, 2026'da 274 milyon TL'ye çıkarak yaklaşık %415 oranında artış kaydetti. Bu sıçrama, kentteki kırsal yatırım performansını ve planlanan projelerin ölçeğini değiştirme potansiyeli taşıyor.

projelerin odağı: kadın ve genç girişimciler

Açıklanan projelerin profili de dikkat çekici: kabul edilen çalışmaların yaklaşık %93

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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