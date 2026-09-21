Denizli'nin kırsal dönüşümü: 274 milyonluk hibe üretime güç verecek

kkyp 2026 sonuçları ve il ölçeğindeki etki

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) 2026 başvuru sonuçları açıklandı. Buna göre Denizli'de kabul edilen 20 proje için toplam 274 milyon TL hibe tahsis edildi. Sağlanan kaynakla kent genelinde toplam 438 milyon TL tutarında yatırım hayata geçirilmesi ve en az 40 kişiye yeni istihdam sağlanması hedefleniyor.

destek tutarındaki artışın boyutu:

Denizli'ye ayrılan hibe bütçesi, bir önceki yıl ile kıyaslandığında ciddi bir yükseliş gösterdi. 2025'te aynı proje sayısına verilen 66 milyon TL destek, 2026'da 274 milyon TL'ye çıkarak yaklaşık %415 oranında artış kaydetti. Bu sıçrama, kentteki kırsal yatırım performansını ve planlanan projelerin ölçeğini değiştirme potansiyeli taşıyor.

projelerin odağı: kadın ve genç girişimciler

Açıklanan projelerin profili de dikkat çekici: kabul edilen çalışmaların yaklaşık %93