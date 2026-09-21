Köse: motorin 100 lira sınırını geçti, üreticiler destek bekliyor

Köse'nin ekonomi ve üretim odaklı uyarısı

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, motorin fiyatının 100 TL seviyesini aşmasının ekonomik dengeler üzerinde yaratacağı etkilere dikkat çekti. Köse, akaryakıt maliyetlerindeki yükselişin yalnızca bireysel araç sahiplerini etkilemediğini, üretim zincirinin tüm halkalarında ek maliyet baskısı oluşturduğunu vurguladı.

Maliyet baskısı tarımdan lojistiğe:

Köse, mazotun tarımsal üretimde temel bir gider kalemi olduğunu belirterek, artan akaryakıt fiyatlarının tarımsal üretim maliyetlerini doğrudan yükselttiğini söyledi. Nakliye ve lojistik giderlerindeki artışın üreticiden tüketiciye kadar fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine işaret etti ve bunun başta gıda olmak üzere temel tüketim maddelerinde maliyet artışlarına yol açabileceğini belirtti.

Vergi düzenlemesi ve üretici destekleri:

Ekonomide maliyetlerin düşürülmesi için akaryakıt üzerindeki vergi yükünün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunan Köse, üretim çarklarının aksamaması ve vatandaşa yansıyacak maliyet baskısının hafifletilmesi amacıyla destek mekanizmalarının hayata geçirilmesini talep etti. Yetkililere çağrıda bulunan Köse, kısa ve orta vadede üreticiyi rahatlatacak adımlar atılmadığı takdirde tablonun sürdürülebilirliğinin zarar görebileceğini ifade etti.

Köse'nin değerlendirmesi, artan yakıt fiyatlarının ekonomide çok katmanlı etkileri olduğuna dikkat çekiyor; bu nedenle politika yapıcıların hem vergi düzenlemelerini hem de doğrudan üretici desteklerini birlikte ele alması gerektiğini öne sürdü.

DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE, MOTORİN FİYATININ 100 TL’Yİ AŞMASININ BAŞTA TARIM VE ÜRETİM OLMAK ÜZERE ULAŞIM VE LOJİSTİK MALİYETLERİNİ ARTIRACAĞINI BELİRTEREK, AKARYAKITTA VERGİ YÜKÜNÜN HAFİFLETİLMESİ VE ÜRETİCİYİ DESTEKLEYECEK MEKANİZMALARIN HAYATA GEÇİRİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.