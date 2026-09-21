Dolar 48,7817 -0,06%
Euro 56,0153 +0,11%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.848,59 -0,39%
EUR/USD 1,1474 +0,05%
Brent Petrol 97,54 +1,35%
--°

Köse: motorin 100 lira sınırını geçti, üreticiler destek bekliyor

Motorinin 100 TL'yi aşmasıyla tarım, ulaşım ve lojistik maliyetleri arttı; Fatih Köse, akaryakıt vergi yükünün hafifletilmesini ve üreticilere destek çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Köse: motorin 100 lira sınırını geçti, üreticiler destek bekliyor

Köse'nin ekonomi ve üretim odaklı uyarısı

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, motorin fiyatının 100 TL seviyesini aşmasının ekonomik dengeler üzerinde yaratacağı etkilere dikkat çekti. Köse, akaryakıt maliyetlerindeki yükselişin yalnızca bireysel araç sahiplerini etkilemediğini, üretim zincirinin tüm halkalarında ek maliyet baskısı oluşturduğunu vurguladı.

Maliyet baskısı tarımdan lojistiğe:

Köse, mazotun tarımsal üretimde temel bir gider kalemi olduğunu belirterek, artan akaryakıt fiyatlarının tarımsal üretim maliyetlerini doğrudan yükselttiğini söyledi. Nakliye ve lojistik giderlerindeki artışın üreticiden tüketiciye kadar fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine işaret etti ve bunun başta gıda olmak üzere temel tüketim maddelerinde maliyet artışlarına yol açabileceğini belirtti.

Vergi düzenlemesi ve üretici destekleri:

Ekonomide maliyetlerin düşürülmesi için akaryakıt üzerindeki vergi yükünün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunan Köse, üretim çarklarının aksamaması ve vatandaşa yansıyacak maliyet baskısının hafifletilmesi amacıyla destek mekanizmalarının hayata geçirilmesini talep etti. Yetkililere çağrıda bulunan Köse, kısa ve orta vadede üreticiyi rahatlatacak adımlar atılmadığı takdirde tablonun sürdürülebilirliğinin zarar görebileceğini ifade etti.

Köse'nin değerlendirmesi, artan yakıt fiyatlarının ekonomide çok katmanlı etkileri olduğuna dikkat çekiyor; bu nedenle politika yapıcıların hem vergi düzenlemelerini hem de doğrudan üretici desteklerini birlikte ele alması gerektiğini öne sürdü.

DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE, MOTORİN FİYATININ 100 TL’Yİ AŞMASININ BAŞTA TARIM...

DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE, MOTORİN FİYATININ 100 TL’Yİ AŞMASININ BAŞTA TARIM VE ÜRETİM OLMAK ÜZERE ULAŞIM VE LOJİSTİK MALİYETLERİNİ ARTIRACAĞINI BELİRTEREK, AKARYAKITTA VERGİ YÜKÜNÜN HAFİFLETİLMESİ VE ÜRETİCİYİ DESTEKLEYECEK MEKANİZMALARIN HAYATA GEÇİRİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya'da dijitalden çıraklığa altı adımlık kalkınma planı
images

Samsun'dan çağrı: Karadeniz ticareti savaşın dışında tutulmalı
images

Kalecik'ten rekolte müjdesi: üzüm üretiminde 3 milyon 850 bin ton hedefi
images

Akhisar'da tarım ve zeytincilik fuarı ilkiyle sektörü buluşturdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Deniz Yıldızları'nda yeni dönem: çocuklara güven, oyun ve keşif fırsatı

Kızıl akbabalar Artvin'de kayalıklarda görüntülendi

Hassa'ya yeni merkez: sosyal hizmet binasında son hazırlıklar denetlendi

Markette nefesi kesilen adama eğitimli müdahale hayat verdi

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı