Yenişehir'de 3 öğrencinin talebiyle başlayan ücretsiz kurs yüzlerce öğrenciye kapı açtı

Yenişehir Halk Eğitim Merkezi’nde ücretsiz hazırlık kursu örnek oldu

Yenişehir Halk Eğitim Merkezi’nin başlattığı ücretsiz üniversite hazırlık kursları, 2019-2020 eğitim öğretim yılında maddi desteğe ihtiyaç duyan 3 öğrencinin başvurusu ile başladı. Kısa sürede ilgi gören kurs, hem katılım hem de yerleştirme açısından dikkat çeken sonuçlar üretti.

Başarı oranları ve yerleştirmeler:

Merkez müdürü Hüsnü Kemal Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre, kursun ilk yılında kayıtlı 33 öğrenciden 30u üniversite sınavında başarı gösterdi. Sonraki yıllarda kontenjanlar büyüdü; bir yılda 55 öğrenciye, daha sonraki yıllarda ise toplam 120 kontenjana ulaşıldı. Bugüne kadar merkezden çıkan öğrenciler arasında 13 tıp fakültesi kazananı, yaklaşık 50 mühendislik ve diş hekimliği yerleştirmesi bulunuyor.

Yılmaz, dört yıllık programlara yerleştirme oranının yaklaşık %50, iki yıllık programlara yerleştirme oranının ise yaklaşık %35 olduğunu belirtti. Toplam başarı oranının %90’ın üzerinde olduğunu, tercih yapmayan öğrenciler de tercihlerinin tamamını yapsaydı bu oranın %96’yı aşacağını vurguladı.

Destek, öğretmen kadrosu ve eğitim ortamı:

Kursun kitap, deneme sınavı ve benzeri ihtiyaçları Yenişehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Öğretmenler ise Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kadrolu öğretmenlerden oluşuyor. Müdür Yılmaz, veliler ile öğrencilerin merkezi tercih etme nedenini "başarı ve güven ortamı" ile tüm ihtiyaçların ücretsiz karşılanması olarak açıkladı. Merkezde dört farklı alanda eğitim verildiği kaydedildi.

Merkezde öğrenim gören öğrenciler de kurumun sunduğu eğitimi övdü: "Burası güvenli ve kaliteli eğitim veriyor. Çok huzurlu bir ortamda eğitim görüyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandılar. Yenişehir örneği, kamu ve yerel yönetim iş birliğiyle erişilebilir eğitimin nasıl somut sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor.

YENİŞEHİR HALK EĞİTİM MERKEZİ’NİN ÜCRETSİZ ÜNİVERSİTE HAZIRLIK KURSLARINDA BAŞARI DİKKAT ÇEKİYOR. 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 3 ÖĞRENCİNİN BAŞVURUSU İLE BAŞLAYAN KURSLARDA BUGÜNE KADAR 13 ÖĞRENCİ TIP FAKÜLTESİNİ, YAKLAŞIK 50 ÖĞRENCİ İSE MÜHENDİSLİK VE DİŞ HEKİMLİĞİ GİBİ BÖLÜMLERİ KAZANDI.