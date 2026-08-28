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Hayrabolu devlet hastanesi ortopedi kadrosunu güçlendirdi: Uzm. Dr. Emre Meriç göreve başladı

Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne atanan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Emre Meriç, bölgeye uzman sağlık hizmetini güçlendirerek hasta kabulüne başladı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 18:25

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hayrabolu devlet hastanesi ortopedi kadrosunu güçlendirdi: Uzm. Dr. Emre Meriç göreve başladı

Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne katılan uzman

Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Emre Meriç göreve başladı. Hastanede Meriç'in hasta kabulüne başladığı bildirildi.

görev ve erişime etkisi:

Uzm. Dr. Emre Meriç'in göreve başlamasıyla Hayrabolu ve çevresinde yaşayan vatandaşların ortopedi ve travmatoloji alanındaki sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi hedefleniyor. Bu atama, hastanenin sağlık kadrosunu güçlendirdi.

hizmetin yerel önemi:

Hayrabolu Devlet Hastanesi kadrosuna katılan uzmanla birlikte yerel düzeyde ortopedi hizmetlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Meriç'in hasta kabulüne başlaması, ilçe halkı için uzman erişimini artırmayı hedefliyor.

HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ&#039;NDE ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI UZM. DR. EMRE MERİÇ GÖREVE...

HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ'NDE ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI UZM. DR. EMRE MERİÇ GÖREVE BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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