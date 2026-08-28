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Balıkçılık av sezonu öncesi Çanakkale'de sürdürülebilirlik ve güvenlik vurgusu

Çanakkale’de 1 Eylül 2026'da başlayacak av sezonu için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile balıkçı birlikleri güvenlik ve sürdürülebilirlik konularını ele aldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 18:32

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EDİTÖR: Serkan Varol

Balıkçılık av sezonu öncesi Çanakkale'de sürdürülebilirlik ve güvenlik vurgusu

Balıkçılık av sezonu toplantısı:

Çanakkale'de 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak balıkçılık av sezonu öncesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde bölgede faaliyet gösteren balıkçı birlik ve kooperatif başkanları bir araya geldi.

Katılımcılar ve gündem:

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Kılınç, Su Ürünleri ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü ve teknik personel katıldı. Katılımcılar, 2026-2027 yılı av sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu; balıkçıların görüş, talep ve önerileri dinlendi.

Hedefler ve mesaj:

Sezonun güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde geçirilmesi için yapılabilecek çalışmalar üzerinde istişare edildi. Toplantıda güvenlik, verim ve sürdürülebilirlik öncelikli konular olarak öne çıktı ve balıkçıların taleplerinin takip edileceği belirtildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında yetkililer, "Ülkemiz ve Çanakkale balıkçılarımıza bereketli ve kazasız bir av sezonu diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

ÇANAKKALE&#039;DE 1 EYLÜL 2026 TARİHİNDE BAŞLAYACAK BALIKÇILIK AV SEZONU ÖNCESİNDE, FAALİYET GÖSTEREN...

ÇANAKKALE'DE 1 EYLÜL 2026 TARİHİNDE BAŞLAYACAK BALIKÇILIK AV SEZONU ÖNCESİNDE, FAALİYET GÖSTEREN BALIKÇI BİRLİK VE KOOPERATİF BAŞKANLARI İLE BİR ARAYA GELDİK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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