Deprem konutunda panik: kalorifer patlaması ihbarı ekip incelemesinde asılsız çıktı

Deprem konutunda ihbar alarmı

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerindeki bir deprem konutunda, binanın kalorifer kazanının patladığı yönünde ihbar alınması üzerine müdahale ekipleri alarma geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirim sonrası bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi:

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, bina çevresinde ve kazan dairesi başta olmak üzere kapsamlı bir kontrol gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde öncelikle olası yangın, gaz kaçağı veya yapısal bir hasar riski değerlendirildi; gerekli güvenlik önlemleri alındı.

İncelemenin sonuçları:

Yetkililer tarafından yapılan kontroller sonucunda bildirilen patlama izine rastlanmadığı ve binada herhangi bir yangın ile olumsuzluk bulunmadığı tespit edildi. İhbarın asılsız olduğu belirlenince ekipler bölgede gerekli denetimleri tamamlayıp ayrıldı.

Deprem konutları gibi hassas yerlerde yapılan ihbarların, güvenlik ve afet koordinasyonu açısından titizlikle ele alındığı, ekiplerin hızlı müdahalesinin olası riskleri önlemeye yönelik olduğu yetkililerce vurgulandı.

KAHRAMANMARAŞ’TA YAPIMI TAMAMLANAN DEPREM KONUTLARINDAN BİRİNDE KALORİFER KAZANININ PATLADIĞI YÖNÜNDEKİ İHBAR, EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ