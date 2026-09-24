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Develispor hazırlıklarına yoğun tempoyla başladı

Develispor, teknik direktör Eren Çalapverdi yönetiminde 2026-2027 Kayseri Süper Amatör Küme sezonu için 11 Ekim öncesi yoğun tempoyla çalışıyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Develispor hazırlıklarına yoğun tempoyla başladı

Develispor yeni sezona hazırlanıyor

Develispor, Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele edeceği 2026-2027 sezonu öncesi antrenmanlara başladı. Kulüp, teknik direktör Eren Çalapverdi yönetiminde gerçekleştirilen hazırlık çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

hazırlık süreci:

Takım saha çalışmalarını ve kondisyon programlarını bir arada yürütüyor. Sezon öncesi dönemde antrenmanların sıklığı artırılırken oyuncuların fiziksel hazırlığı ve takım içi uyumun güçlendirilmesine öncelik veriliyor. Yönetim, sakatlıkları önlemeye yönelik programlar ve hazırlık maçları planlayarak lige hazır girmeyi hedefliyor.

hedefler ve fikstür:

Kulüp Başkanı İbrahim Şimşek, yeni sezon için, "2026-2027 sezonu hayırlı uğurlu olsun. Kazası, belasız bir sezon olmasını diliyorum. Yeni sezon hazırlıklarımıza başladık. Lige kadar en iyi şekilde hazırlanıp sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Develispor, ligin 1. haftasında kendi sahasında Kayseri Yolspor ile karşılaşacak ve lige güçlü başlamak istiyor.

11 Ekim’de başlayacak sezon öncesi çalışmaların temposu ve yönetimin hedefleri, kulübün sahadaki performansını belirleyecek ana unsurlar olarak öne çıkıyor. Develispor taraftarları ve camia, takımın ligde başarılı bir sezon geçirmesini bekliyor.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN DEVELİSPOR, YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN DEVELİSPOR, YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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