Marmaris'te gençlere yönelik Asparan kamp ve spor tesisi açılıyor

Asparan kamp ve spor tesisleri hizmete giriyor:

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris İçmeler Asparan Mevkii'nde hayata geçirilen Asparan Kamp ve Spor Tesisleri, 26 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da düzenlenecek açılış programıyla kullanıma sunulacak. 10 dönümlük arazi üzerine kurulan tesis, gençlerin spor, kültür, eğitim ve doğa etkinliklerini aynı alanda gerçekleştirebileceği kapsamlı bir yaşam merkezi olarak tasarlandı.

saha ve doğa etkinlikleri:

Tesis, farklı spor branşlarına uygun altyapı ve açık alanlar içeriyor. Gençlerin bir arada vakit geçirebileceği düzenlemeler arasında çim futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu ve mini golf alanı yer alıyor. Kamp ve doğa sporlarına yönelik olarak planlanan açık hava etkinlik alanı, donatılı kamp sahası ve kamp ateşi ortak toplanma alanı gençlere açık hava eğitimleri, grup etkinlikleri ve kamp deneyimi sunacak.

eğitim, kültür ve sosyal kullanım:

Tesisin kapalı hizmet binası, gençlerin eğitim ve kültürel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak düzenlendi. Ses ve görüntü sistemleriyle donatılan konferans salonunda seminer, panel ve gösterim programları gerçekleştirilebilecek. Oyun ve İnovasyon Alanı zekâ oyunları ve iç mekân aktivite ekipmanlarıyla pratik etkinlikler için ayrıldı; kütüphane ve okuma salonu ise 200 kitaplık koleksiyonu ve sessiz çalışma alanıyla araştırma ve çalışma imkânı sunuyor.

Tesis, aynı zamanda kullanım rahatlığı sağlayacak donatılara da sahip; kadın ve erkekler için ayrı duş, soyunma kabini ve WC alanları gençlerin konforunu hedefliyor.

açılış ve amaç:

Açılışın ardından Asparan Kamp ve Spor Tesisleri, gençlerin spor yapabileceği, eğitim ve kültür etkinliklerine katılabileceği, doğayla iç içe vakit geçirebileceği yeni bir buluşma noktası olacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek, sosyal etkileşimlerini artırmak ve nitelikli zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturmak amacıyla tesisi hayata geçirdiğini açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin hedefini şöyle özetledi: "Gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için projeler üretiyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Asparan Kamp ve Spor Tesislerimizi, gençlerimizin doğayla buluşabileceği, spor yapabileceği, üretebileceği ve birlikte güzel vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olarak hazırladık. Muğla’mızın farklı noktalarında gençlerimizin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ve kent yaşamına daha aktif katılabilecekleri alanları çoğaltmaya devam edeceğiz. Tüm gençlerimizi 26 Eylül Cumartesi günü saat 16.30’da gerçekleştireceğimiz açılışımıza bekliyoruz."

Tesis, hem günlük spor kullanımına hem de kamp, eğitim ve kültür faaliyetlerine ev sahipliği yapacak çok yönlü yapısıyla bölgedeki gençlik altyapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN MARMARİS’İN İÇMELER ASPARAN MEVKİİ’NDE HAYATA GEÇİRİLEN ASPARAN KAMP VE SPOR TESİSLERİ, 26 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 16.30’DA DÜZENLENECEK PROGRAMLA HİZMETE AÇILACAK.