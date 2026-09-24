Samsun hentbolunda boş liste krizi: il temsilcisi istifa etti

Samsun Hentbol İl Temsilcisi Emircan Kuyumcu, Türkiye Hentbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonunda liglere katılacak takımların listesini istemesi üzerine Samsun'dan federasyona boş kağıt gönderildiğini açıkladı ve yaşanan aksaklıklar nedeniyle görevinden istifa ettiğini bildirdi.

İstifa gerekçeleri:

Kuyumcu, yıllardır verilen sözlerin tutulmadığını öne sürerek, 'Yıllardır bütün kapılar yüzümüze kapandı. Her sene şehrin önde gelenlerinden sözler aldık. Hiçbir söz yerine getirilmedi' ifadelerini kullandı. Hocaların ve oyuncuların özverisini vurgulayan Kuyumcu, 'Hocalarımız büyük bir özveriyle sonuna kadar savaştı. Oyuncularımız hiçbir karşılık beklemeden sonuna kadar savaştı' dedi ve ısrarlı destek talebine rağmen net bir dönüş alınamadığını aktardı.

Federasyona gönderilen yanıt ve süreç:

Kuyumcu, federasyonun 2026-2027 sezonu için şehirde müsabakalara katılacak takımların listesini istediğini belirterek, 'Ben de federasyona Samsun’dan boş kağıt gönderiyorum. Burada sorumluluğu üzerime alıp, istifa ediyorum' dedi. Dilekçesini de Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bıraktığını belirtti.

Kuyumcu ayrıca kadın hentboluna yönelik desteğin yetersizliğine dikkat çekti: 'Bu kadın takımımızda oynayan çocuklarımız, çok az bir destekle Avrupa seviyesinde oynayabilecek çocuklar.' Altyapıdan çıkan oyuncuların milli takımlarda yer aldığını ve yurt dışında forma giyenlerin bulunduğunu belirterek, federasyondan bekledikleri desteği alamadıklarını söyledi. Samsun'un uzun süredir 1. Lig'de mücadele ettiği, her sezon isim ve umut değişikliğine rağmen arzulanan ilerlemenin sağlanamadığı mesajı verilmiş oldu.

2026-2027 SEZONUNDA KULÜPLERİN LİGLERE BAŞVURULARINI İSTEYEN TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONUNA SAMSUN BOŞ SAYFA GÖNDERDİ. SAMSUN HENTBOL İL TEMSİLCİSİ EMİRCAN KUYUMCU İSTİFA ETTİ.